「日経225ミニ」手口情報（25日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万2530枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2530枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12530( 7530)
ソシエテジェネラル証券 7125( 6625)
バークレイズ証券 4482( 4482)
SBI証券 5621( 2015)
楽天証券 2730( 1094)
インタラクティブ証券 746( 746)
松井証券 545( 545)
三菱UFJeスマート 750( 360)
フィリップ証券 332( 332)
マネックス証券 265( 265)
ドイツ証券 196( 196)
日産証券 155( 155)
ゴールドマン証券 16( 16)
岩井コスモ証券 13( 13)
共和証券 2( 2)
光世証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1145( 145)
ソシエテジェネラル証券 615( 115)
マネックス証券 63( 63)
フィリップ証券 53( 53)
日産証券 50( 50)
SBI証券 104( 48)
楽天証券 99( 33)
松井証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 32( 22)
インタラクティブ証券 7( 7)
ドイツ証券 6( 6)
UBS証券 500( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 191963( 191963)
ソシエテジェネラル証券 142293( 142293)
バークレイズ証券 65554( 65554)
SBI証券 83444( 35428)
松井証券 21414( 21414)
楽天証券 45691( 18775)
日産証券 16575( 16575)
サスケハナ・ホンコン 13754( 13754)
モルガンMUFG証券 9509( 9479)
三菱UFJeスマート 13911( 8667)
JPモルガン証券 7856( 7856)
ビーオブエー証券 7585( 7585)
ゴールドマン証券 7376( 7348)
野村証券 5611( 5583)
マネックス証券 4793( 4793)
BNPパリバ証券 3354( 3340)
みずほ証券 3020( 3012)
フィリップ証券 2490( 2490)
広田証券 2246( 2246)
インタラクティブ証券 1817( 1817)
東海東京証券 80( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース