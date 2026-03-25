「TOPIX先物」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万2551枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2551枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12551( 12551)
ソシエテジェネラル証券 12362( 12362)
バークレイズ証券 7061( 7061)
ビーオブエー証券 2724( 2724)
ゴールドマン証券 2415( 2287)
JPモルガン証券 2266( 2266)
モルガンMUFG証券 1949( 1949)
サスケハナ・ホンコン 1330( 1330)
シティグループ証券 1298( 1298)
ドイツ証券 1249( 1220)
BNPパリバ証券 664( 635)
UBS証券 303( 303)
インタラクティブ証券 220( 220)
日産証券 208( 208)
みずほ証券 134( 134)
SBI証券 131( 117)
HSBC証券 73( 73)
野村証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 41( 37)
光世証券 37( 37)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
日産証券 16( 16)
バークレイズ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース