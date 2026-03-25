「TOPIX先物」手口情報（25日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限2万7934枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万7934枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 27934( 26212)
ABNクリアリン証券 18945( 18400)
バークレイズ証券 14811( 13709)
JPモルガン証券 11888( 7253)
ゴールドマン証券 11161( 6204)
モルガンMUFG証券 6176( 4307)
ビーオブエー証券 5673( 3683)
サスケハナ・ホンコン 3310( 3310)
シティグループ証券 7424( 2966)
野村証券 2589( 2229)
ドイツ証券 2039( 2039)
BNPパリバ証券 2362( 1816)
みずほ証券 1868( 1763)
UBS証券 1531( 1531)
HSBC証券 1338( 1338)
大和証券 1480( 1097)
三菱UFJ証券 2811( 722)
日産証券 717( 717)
SMBC日興証券 606( 591)
SBI証券 452( 354)
岡三証券 280( 0)
東海東京証券 12( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
日産証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース