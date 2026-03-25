「サクラ味なのにメンソールじゃない」1万人超が投票して選んだPloomの新フレーバー「エボ・サクラ・レギュラー」4月6日より全国発売
JT(日本たばこ産業)は、加熱式たばこ用「Ploom」(プルーム)の専用たばこスティックブランド「EVO」(エボ)から、新たなたばこスティック「エボ・サクラ・レギュラー」を2026年4月6日(月)より全国のコンビニエンスストアやたばこ販売店等で発売する。
【画像】展示会場には数量限定カラー「プルーム・オーラ・フューシャフレア」の巨大オブジェも
■「サクラ味＝メンソール」の常識を覆すレギュラー
「サクラ」と聞いて、メンソールを想像した人は多いはず。加熱式たばこのフルーツや花の名前が付くフレーバーは、ほぼメンソール系というのが“お約束”。ところがこの「エボ・サクラ・レギュラー」は、その名の通りレギュラータイプ。メンソールの清涼感はなく、たばこ葉の旨さそのもので勝負する。
味わいは、まず華やかな香りが立ち上がり、そこにほのかなフローラルの香りが重なるのが特徴。口当たりは滑らかで、まろやかなのにしっかりとしたたばこの旨さが楽しめる。
紙巻たばこの世界ではレギュラーフレーバーが主流だが、JTの調査によると、加熱式ユーザーのレギュラーフレーバー比率は紙巻きに比べて小さい。裏を返せば、「レギュラーで満足できる選択肢が少ない」と感じているユーザーが一定数いるということだ。
「エボ・サクラ・レギュラー」は、そうした“レギュラー派”の不満に正面から向き合った銘柄だと言える。JTが実施したブラインドテストでは、競合他社のレギュラー製品を上回る好意度スコア(9段階中5.9。競合は5.7)を記録したという。
■1万人超が参加したユーザー投票で選出、発売へ
今回の全国発売は、Ploom史上初となるユーザー投票キャンペーンの結果を受けたもの。2026年1月22日から2月28日にかけて、全国のPloom Shopと公式Instagramで実施され、1万人以上が参加。「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」「エボ・トロピカル・ライム・クリスタル」「エボ・サクラ・レギュラー」の4銘柄から上位3銘柄が全国発売されることになり、春の季節に合わせて「エボ・サクラ・レギュラー」が先陣を切る形となった。残る2銘柄も今後順次、全国発売が予定されている。
投票に参加したユーザーからは「レギュラーの吸いごたえにサクラ感があって吸いやすい！」「すごく気になる。欲しい」といった声が寄せられていた。
■浅草で“桜×一服”を体験できるイベントも
JTは2026年3月27日(金)から4月5日(日)まで、浅草六区ブロードウェイで開催される「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」に協賛。会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE(プルーム・ラウンジ)」を出展し、全国発売に先駆けて、「エボ・サクラ・レギュラー」をはじめとするエボシリーズ全銘柄の試喫体験を提供する。桜並木のなかでサクラフレーバーで一服--春のおでかけのついでに、ふらっと立ち寄ってみてはどうだろう。イベントの詳細はInstagram公式アカウント「Discover Ploom」にて順次発信予定。
「エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用」商品概要
喫味：レギュラータイプ
内容量：たばこスティック20本
価格：580円※
発売日：2026年4月6日(月)
対応デバイス：すべてのPloomデバイスで使用可能
販売店舗：
CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop(銀座店、名古屋店、なんば店、天神店)、全国のPloom STAND、全国のコンビニエンスストア、全国のたばこ販売店等
※CLUB JTオンラインショップとPloom Shopでは2026年2月3日より限定販売中。
※加熱式たばこの課税方式の見直しに伴う定価改定により、エボシリーズは2026年4月1日(水)より一律580円で販売。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
【画像】展示会場には数量限定カラー「プルーム・オーラ・フューシャフレア」の巨大オブジェも
■「サクラ味＝メンソール」の常識を覆すレギュラー
「サクラ」と聞いて、メンソールを想像した人は多いはず。加熱式たばこのフルーツや花の名前が付くフレーバーは、ほぼメンソール系というのが“お約束”。ところがこの「エボ・サクラ・レギュラー」は、その名の通りレギュラータイプ。メンソールの清涼感はなく、たばこ葉の旨さそのもので勝負する。
味わいは、まず華やかな香りが立ち上がり、そこにほのかなフローラルの香りが重なるのが特徴。口当たりは滑らかで、まろやかなのにしっかりとしたたばこの旨さが楽しめる。
紙巻たばこの世界ではレギュラーフレーバーが主流だが、JTの調査によると、加熱式ユーザーのレギュラーフレーバー比率は紙巻きに比べて小さい。裏を返せば、「レギュラーで満足できる選択肢が少ない」と感じているユーザーが一定数いるということだ。
「エボ・サクラ・レギュラー」は、そうした“レギュラー派”の不満に正面から向き合った銘柄だと言える。JTが実施したブラインドテストでは、競合他社のレギュラー製品を上回る好意度スコア(9段階中5.9。競合は5.7)を記録したという。
■1万人超が参加したユーザー投票で選出、発売へ
今回の全国発売は、Ploom史上初となるユーザー投票キャンペーンの結果を受けたもの。2026年1月22日から2月28日にかけて、全国のPloom Shopと公式Instagramで実施され、1万人以上が参加。「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」「エボ・トロピカル・ライム・クリスタル」「エボ・サクラ・レギュラー」の4銘柄から上位3銘柄が全国発売されることになり、春の季節に合わせて「エボ・サクラ・レギュラー」が先陣を切る形となった。残る2銘柄も今後順次、全国発売が予定されている。
投票に参加したユーザーからは「レギュラーの吸いごたえにサクラ感があって吸いやすい！」「すごく気になる。欲しい」といった声が寄せられていた。
■浅草で“桜×一服”を体験できるイベントも
JTは2026年3月27日(金)から4月5日(日)まで、浅草六区ブロードウェイで開催される「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」に協賛。会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE(プルーム・ラウンジ)」を出展し、全国発売に先駆けて、「エボ・サクラ・レギュラー」をはじめとするエボシリーズ全銘柄の試喫体験を提供する。桜並木のなかでサクラフレーバーで一服--春のおでかけのついでに、ふらっと立ち寄ってみてはどうだろう。イベントの詳細はInstagram公式アカウント「Discover Ploom」にて順次発信予定。
「エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用」商品概要
喫味：レギュラータイプ
内容量：たばこスティック20本
価格：580円※
発売日：2026年4月6日(月)
対応デバイス：すべてのPloomデバイスで使用可能
販売店舗：
CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop(銀座店、名古屋店、なんば店、天神店)、全国のPloom STAND、全国のコンビニエンスストア、全国のたばこ販売店等
※CLUB JTオンラインショップとPloom Shopでは2026年2月3日より限定販売中。
※加熱式たばこの課税方式の見直しに伴う定価改定により、エボシリーズは2026年4月1日(水)より一律580円で販売。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。