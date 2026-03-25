DXTEEN・寺尾香信、作詞作曲を担当 制作裏告白「最初、僕のパートが…」
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰）が25日、ダイバーシティ東京 2F フェスティバル広場で2nd アルバム『Heart Beat』リリースイベントを開催した。
【集合ショット】ハートポーズで！爽やかな笑顔をみせるDXTEEN
イベントでは、TikTok総再生回数1億回を超えた「両片想い」、2ndアルバムリード曲「ハルコイ」を披露。雨天にもかかわらず、NICO（ファンネーム）も大歓声で応えた。
本作に収録されている「:Diary」は、寺尾が作詞作曲を担当した。福田は「香信らしいストレートな日本語歌詞がいい」と絶賛。谷口は「より伝わりやすいように歌割りを考えています」と紹介し、「『（この歌詞を）この人に歌わせたい！』って考えながら歌割りをしていたら、最初、僕のパートが、1個しかなかった」と制作裏を明かし、驚かせた。
また、トークコーナーでは、特におすすめの楽曲を紹介する流れになり、大久保が「『Elements』は、メンバーの谷口太一さんが振り付けしているんですよ！」と発表。NICOから歓声が上がると、谷口はD.LEAGUEで活躍するavex ROYALBRATのJUMPEIにオファーし、共作したことを明かし、「過去一の難易度になったと思います。かっこ良く仕上がっています」と期待を高めた。
【集合ショット】ハートポーズで！爽やかな笑顔をみせるDXTEEN
イベントでは、TikTok総再生回数1億回を超えた「両片想い」、2ndアルバムリード曲「ハルコイ」を披露。雨天にもかかわらず、NICO（ファンネーム）も大歓声で応えた。
また、トークコーナーでは、特におすすめの楽曲を紹介する流れになり、大久保が「『Elements』は、メンバーの谷口太一さんが振り付けしているんですよ！」と発表。NICOから歓声が上がると、谷口はD.LEAGUEで活躍するavex ROYALBRATのJUMPEIにオファーし、共作したことを明かし、「過去一の難易度になったと思います。かっこ良く仕上がっています」と期待を高めた。