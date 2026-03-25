テレビ大阪（大阪市中央区）は25日、春の番組改編会見を行い、お笑い芸人・天竺川原（46）と「真空ジェシカ」川北茂澄（36）がタッグを組む情報番組「NEWSクライシス」（4月1日スタート、水曜深夜1・35）を正式にレギュラー化する、と発表した。

同番組は昨年トライアルで放送。3月は水曜深夜1・00からオンエアされており、ニュース番組ながら、2人のボケ倒すやりとりが話題になっていた。レギュラー化にあたっては毎回、放送前の水曜午後8時からユーチューブの公式チャンネルで先行配信する。

会見には2人がビデオで喜び？のコメントを寄せた。川原は「レギュラーの話を頂いた時は…。頂く前が懐かしいな、という感じ」。川北は「（昨年トライアル時に）レギュラーの話を頂けるかな？と考えてなかったらウソになりますね。考えてなかった状態が懐かしいです」などと、ここでもボケ倒していた。

さらにお笑い芸人・ひょうろく（38）が“変態な”植物を求めて全国を旅する情報バラエティー「変態植物倶楽部」（27日スタート、金曜深夜1・40）の制作も発表された