女優の高岡早紀が、3月19日までにInstagramを更新し、黒タイトパンツ姿での超絶スタイルを披露し、ファンから絶賛する声があがっている。

高岡は《舞台 “ポルノスター”大阪公演が無事に終幕したので、シャンパンでちょっと乾杯！東京公演まで、束の間の休息時間を満喫〜》とつづり、シャンパングラスをかたむけるショットに加え、黒のタイトパンツに黒のジャケットの全身「黒コーデ」を披露した。

全身ショットでは、高岡の脚の細さと長さが際立って見えることから、コメント欄にはファンから絶賛の声が相次いでいる。

《足長っ！細い！スタイル良い！》

《脚細っ！前髪これだけ切ってもお顔 ちっちゃ！》

《美しくてため息が出ちゃいます》

芸能記者が言う。

「高岡さんは、3月8日から16日まで大阪で上演された舞台『ポルノスター』に出演していました。ブラックな笑いを散りばめた “不条理犯罪ファンタジー音楽劇” です。

物語の主人公・私立探偵役を安田章大さんが演じています。高岡さんは、古田新太さん演じる奇妙な依頼人の妻役です。

公演に向けて高岡さんは《約10年振りに共演する安田さんと、お誕生日が同じで仲良くさせていただいている古田さんのお二人がいらっしゃるので安心感もあります》などとコメントを寄せていました。28日から東京公演がスタートし、4月18・19日には福岡公演も予定されています」

現在53歳の高岡だが、美貌は健在だ。1994年に映画『忠臣蔵外伝 四谷怪談』でヌードを披露し、第18回日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受賞。翌年には篠山紀信撮影のヘアヌード写真集『one,two,three』を出版し、大ヒットを記録した。

私生活では、1996年に俳優の保阪尚輝（現・保阪尚希）と結婚し、1998年に長男、2000年に次男が誕生したが、2004年に離婚。2010年に別の男性との間に長女が生まれ、3人の子どもを持つ。息子2人が成人したこともあり、現在は2頭のダルメシアンが子ども代わりのようだ。

2025年3月に放送されたバラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に出演した高岡は、“美ボディ” の秘訣を明かしていた。

「高岡さんは2頭の大型犬のダルメシアンを飼っています。狩猟犬としても活躍する、非常に俊敏かつパワフルな性格の犬種です。

高岡さんは『30kgと30kgなんですけど、その犬（のリード）を両手に持って、毎日2時間ぐらい散歩するんです』と、愛犬の散歩がトレーニングになっていると明かしました。

犬がリードを強く引くため、緊張感を持ち、バランスを保って歩くことを心がけているようです。ほかのトレーニングも試したそうですが、“犬トレーニング” が心身ともに合っていたそうです」（前出の芸能記者）

3月25日に更新した最新のInstagramでも、#朝散歩 のハッシュタッグをつけ、桜の木の下でたたずむ愛犬2頭の写真をアップ。高岡は今も朝の散歩で “美ボディ” 磨きにいそしんでいるようだ。