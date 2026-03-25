ヤンキースは２４日（日本時間２５日）、２０２４年の新人王、ルイス・ヒル投手（２７）をロースターから外し、３Ａに降格させた。

ヒルはメジャー３年目の２４年に１５勝７敗、防御率３・５０をマークして新人王を獲得。昨季は右肩負傷などで出遅れ、１１試合の登板にとどまったが４勝１敗、防御率３・３２の成績を残した。オープン戦には６試合に登板し、前回登板となった２０日（同２１日）のオリオールズ戦では５回を投げて１安打無失点、７奪三振の快投を披露していた。

ヤンキースはほかの２８球団よりも早く２５日（同２６日）にジャイアンツとの開幕戦を迎えるため、当面は先発ローテーションを４人で回す方針を固めた。マックス・フリード、カム・シュリトラー、ウィル・ウォーレン、ライアン・ウェザーズの４人で確定し、５人目のヒルは３Ａで調整することになった。

アーロン・ブーン監督は現地メディアに「彼は少し動揺していたと思うが、今は心境が良いと思う」とヒルも現実を受け止めたことを明かした。しかし、エース候補のマイナー降格に多くのファンが首を傾げた。

国際メディア「スポーツ・キーダ」はＳＮＳなどにあふれるファンの声を掲載。「正気の沙汰ではない。ヒューストンとのカイル・タッカーとの契約で加えられなかった男がＡＡＡにいるなんて」「新人王がマイナーに戻った。イカれた仕事だ」「意味が分からない。ウォーレンよりも彼の方が信頼できる」「もうトレードしてくれ。あの子はマイナーリーグにいるべきじゃない」。名門の次代を担う右腕の処遇に波紋が広がっている。