【ニコニコ超会議2026 Supported by三菱UFJカード Visa】 4月25日、26日 開催予定 会場：千葉県千葉市「幕張メッセ」（国際展示場1～11ホール・イベントホール）

ドワンゴは、千葉県千葉市の「幕張メッセ」で開催予定の「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」にて、4月25日12時より、小林幸子さんが桜の化身「花咲かばあさん」として「超ニコニコ盆踊り」エリアに登場することを明らかにした。

「動けば、届くんだ。」をコンセプトとする「ニコニコ超会議2026」では、新たな挑戦として、これまで「恋桜」や「千本桜」、「サクラガミ」など数々の桜をテーマにした楽曲を披露し続けてきた「ラスボス」こと小林幸子さんが、頭に桜の花を咲かせ、桜の化身「花咲かばあさん」として登場する。「超ニコニコ盆踊り」ブースに設置された超ネオやぐらと一体化し、桜の大木をイメージした巨大衣装で降臨して生歌唱などを披露する。

当日は来場ユーザーやニコニコのコメントで集まった熱気を桜の花びらに変え、桜吹雪で会場を染めていく。なお、楽曲などの詳細は後日公開される。

【過去のニコニコ超会議・小林幸子さん出演の様子】

ニコニコ超会議2015 超プロレス

ニコニコネット超会議2021 ボカコレ「ヘヴィメタル」

ニコニコ超会議2024 超踊ってみた「ギャル界のラスボス・さちぴ☆」

ニコニコ超会議2025 超ニコニコ盆踊り「サチネ申さま」

【小林幸子さん コメント】

これまでニコニコでは色んな楽しいことをさせてもらってきましたが、今回はちょっと予想外。私自身が桜になるとは思っていませんでしたｗ

今回はみんなの熱気を桜に変えていく「花咲かばあさん」として待っていますので、年一回のニコニコ超会議、大好きなユーザーのみんなに会えることを楽しみにしています。

幕張に花を、咲かせましょーーーー！！

「ニコニコ超会議2026 Supported by三菱UFJカード Visa」開催概要

日時：4月25日・26日

会場：幕張メッセ（国際展示場1～11ホール・イベントホール）

主催：ニコニコ超会議実行委員会

協賛・出展一覧

【超特別協賛】三菱UFJカード Visa

【特別協賛】KADOKAWA/Google Play/#コンパス/CDエナジー

【超ボカニコ2026冠協賛】タイミー

【超ヤバシティ協賛】Paidy

【超おトイレ協賛】下水王国 明電舎

【超ニコ四駆協賛】日本精工（NSK）

【超コスプレ協賛】ファミリーマート

【超休憩所協賛】ネオバターロール

【超演奏してみた協賛】大和証券

【超乾杯協賛】濃いめのレモンサワー

【超絵師展協賛】セゾンテクノロジー

【超ボカニコ2026協賛】東武トップツアーズ

【クリエイター全員集合協賛】日本ネットクリエイター協会

【特別出展】

角川ドワンゴ学園「N高グループ」、日本財団ドワンゴ学園「ZEN大学」、モンスターストライク、NTE、三洋販売、PARLOR NICOLE、デンソー、日本キッチンカー経営審議会、茨城県、PIGG PARTY、instax “チェキ”、LEAFshade

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