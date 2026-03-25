3月24日にサッカー日本代表の公式アカウントが更新され、応援キャペーン『ここから、行こう。最高の景色へ！』の“新メンバー”を発表し話題を集めている。

「『ここから、行こう。最高の景色へ！』はサッカー日本代表パートナー企業9社の特別協力により行われているキャンペーンです。これまでに女優の今田美桜さん、広瀬すずさん、有村架純さんなどの日本代表のブルーのユニフォーム姿が見られましたが、今回は“意外な大物”アパホテルの社長を務める元谷芙美子さんが登場しました。3月25日から31日にかけて渋谷のMIYASHITA PARKで行われる広告ジャック『SAMURAI BLUE POP UP』をスポンサードします」（スポーツ紙記者）

X上では驚きと称賛の声が相次いでいる。

《今田美桜、広瀬すず、有村架純、出口夏希……と華やかな「前線」を揃えておいて、最後の最後で絶対に失点を許さない鉄壁の「守護神」が出てきた絶望感（安心感）がすごい。これぞアパ・ディフェンス》

《なんか違和感ないのなんで？》

《すごいよアパタレント起用してる他社を横目に自前で大胆に攻めてる元谷さんを広告でたくさん見てきたけど、ここにきて一番のプレゼンス発揮してきた》

こうした声が寄せられる理由を広告業界関係者が指摘する。

「アパホテルはサッカー日本代表パートナー企業の9社に名前をつらねています。これまで各企業が自社のCMに出演する女優さんを“顔”として打ち出していました。キリンホールディングスは『キリンビール晴れ風』の今田さん、auからは『三太郎シリーズ』の有村架純さん、三井不動産からは『三井のすずちゃん』の広瀬すずさんといった並びですね。アパホテルからはまさかの社長自身が現れるとは驚きです。会社の“顔”なのは確かですし、知名度もインパクトも十分です」

アパホテルは2023年3月1日から2026年12月までサッカー日本代表のJFAナショナルチームパートナー契約を結んでいる。

「アパホテルを運営するアパグループのウェブサイトでは、アパホテルとサッカーの関わりは2009年から続いているとし、“アパホテルのリゾート施設『アパリゾート上越妙高（新潟県妙高市）』にて、サッカー元日本代表をゲストにサッカークリニックを始めとしたイベントを開催するなど、アパグループのメセナ活動の一環として、サッカーを通じて子供達の健全な育成と交流を進めています”と説明がなされています」（同前）

まさかの“大物サポーター”の出現は、サッカー日本代表にとっても強い追い風となりそうだ。