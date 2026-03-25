塗らない・焼かないを叶えるポケットサイズのUVケア！ YB-LAB.「Uポケ」

記事ポイント ブラック本体生地は紫外線遮蔽率100％を実現遮熱×接触冷感のW機能に加え保冷剤ポケットを搭載手のひらサイズに畳めるコンパクト設計で携帯に便利 ブラック本体生地は紫外線遮蔽率100％を実現遮熱×接触冷感のW機能に加え保冷剤ポケットを搭載手のひらサイズに畳めるコンパクト設計で携帯に便利

YB-LAB.から、ポケットに入るUVケアシリーズ「Uポケ」が登場しています。

「塗る」「差す」に続く「まとう」という新しい紫外線対策を提案するアイテムです。

価格は1,628円〜3,278円（税込）で、2026年3月上旬より順次発売中となっています。

YB-LAB.「Uポケ」

商品名：Uポケシリーズカラー：ブラック／ベージュサイズ：フリーサイズ価格：1,628円〜3,278円（税込）発売日：2026年3月上旬より順次発売販売店舗：公式オンラインストア、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店ほか

日焼け止めの塗り直しや日傘の持ち運びなど、従来の夏の紫外線対策には負担がつきものです。

YB-LAB.は機能性インナーブランドとして培った素材開発の知見を活かし、「コンパクト」「機能」「軽やかさ」を同時に叶えるUVケアアイテムを開発しています。

ブラック本体生地は紫外線遮蔽率100％が確認されており、強い日差しの下でも安心の素材です。

遮熱性と接触冷感を兼ね備えたW機能により、暑い季節でも快適に着用できます。

内側のポケットには保冷剤を入れられる2WAY設計で、シーンに応じた使い分けが可能となっています。

ラインナップ

Uポケシリーズは、用途に合わせて選べる全6アイテムで構成されるシリーズです。

「Uポケ バラクラバ」は顔から首まわりを広範囲にカバーし、「Uポケ ハット」は頭部をカバーしながら保冷剤ポケットも搭載しています。

「Uポケ フェイスカバー」は肩から顔まわりをフィット設計で包み、「Uポケ 5本指アームカバー ロング」は指先から二の腕まで対応できます。

動きやすさを重視した「Uポケ ショートアームカバー」や、日常使いしやすい軽量設計の「Uポケ フェイスマスク」もラインナップに含まれています。

利用シーン

通勤・通学や子どもの送迎、公園遊び、ガーデニング、ドライブ、アウトドアなど、日差しや暑さが気になるさまざまな場面で活用できます。

コンパクトに畳んで持ち歩けるため、「少しの外出」にもさっと取り出して対策が可能です。

カラーはブラックとベージュの2色展開で、一部仕様については現在特許出願中となっています。

紫外線遮蔽率100％の生地が、日焼け止めを塗り直す手間なく肌を守ってくれます。

遮熱×接触冷感のW機能と保冷剤ポケットにより、暑い季節でも快適さを保てるのが魅力です。

全6アイテムから顔・首・腕まで必要なパーツに合わせて選べるラインナップが揃っています。

YB-LAB.「Uポケ」の紹介でした。

よくある質問

Q. Uポケシリーズの価格帯はどのくらいですか？

A. 1,628円〜3,278円（税込）です。アイテムによって価格が異なります。

Q. Uポケはどこで購入できますか？

A. 公式オンラインストアのほか、全国のバラエティショップ、ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店などで販売されています。4月中旬より店頭展開が拡大予定です。

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