海のミネラルから生まれた素焼き触感のシャープペンシル！ トンボ鉛筆「FUMI」

記事ポイント 海水由来ミネラル成分を最大75％配合した新規複合材「NAGORI®」をボディに採用素焼きの陶器のようなさらさら触感と熱を溜めにくいさわやかなグリップアースカラー4色展開で、さざ波や石目模様はひとつとして同じものがない 海水由来ミネラル成分を最大75％配合した新規複合材「NAGORI®」をボディに採用素焼きの陶器のようなさらさら触感と熱を溜めにくいさわやかなグリップアースカラー4色展開で、さざ波や石目模様はひとつとして同じものがない

トンボ鉛筆から、三井化学が開発した海水由来の新規複合材「NAGORI®」を採用したシャープペンシル「FUMI」が発売されています。

素焼きの陶器のようなさらさらとした触感と、天然石を思わせるマットな質感が特徴です。

トンボ鉛筆「FUMI」

品名：FUMI（シャープペンシル）芯径：0.5mm本体色：ストーンブラック／シーブルー／シェルホワイト／サンドグレー希望小売価格：2,200円（税込）発売日：2026年3月5日

「FUMI」は、ノック式0.5mmシャープペンシルで、ボディの素材に三井化学の新規複合材「NAGORI®」が採用されています。

表面は素焼きの陶器や石面を彷彿とさせるさらさらとした触感で、良好な熱伝導率により手指の熱を速やかに逃がし、グリップがいつもさわやかに保たれます。

陶器に近い重さがあるため筆圧を自然に補助し、スムーズな運筆を実現しています。

天然素材を思わせるデザイン

外観は陶器や天然石のようにしっとりとしたマットなアースカラーで、ストーンブラック、シーブルー、シェルホワイト、サンドグレーの4色が揃っています。

表層にはさざ波や石目をイメージした模様が浮き上がり、ひとつとして同じ模様はありません。

先端具は真鍮削り出しにメッキ塗装仕上げ、クリップは炭素鋼にメッキ塗装仕上げです。

本体サイズは最大幅16mm×全長142mmで、重量は19.5gとなっています。

新規複合材「NAGORI®」とは

「NAGORI®」は、海水から抽出したミネラル成分を原料に三井化学が開発した新規複合材料です。

コンパウンド技術を活用し、海水由来のミネラル成分を最大75％配合しています。

割れにくく成形性に優れた樹脂の特長を保ちながら、陶器や天然石のような重さ・質感・熱伝導性を併せ持つのが特長です。

2018年度グッドデザイン賞を受賞し、「グッドデザイン・ベスト100」にも選出されています。

海のミネラルから生まれた素材ならではの、さらさらとした触感と心地よい重量感が魅力です。

手指の熱を溜めにくい素材特性により、長時間の筆記でもさわやかなグリップが続きます。

ひとつとして同じ模様のない、自分だけの一本に出会えるシャープペンシルとなっています。

トンボ鉛筆「FUMI」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「FUMI」の価格と発売日は？

A. 希望小売価格は2,200円（税込）で、2026年3月5日から全国の文具販売店・文具コーナーにて順次発売されています。

Q. 「FUMI」のカラー展開は？

A. ストーンブラック、シーブルー、シェルホワイト、サンドグレーの4色展開です。表層にはさざ波や石目をイメージした模様があり、ひとつとして同じ模様はありません。

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