明日26日は、九州から東海の雨は明け方までにやんで、西から天気は回復に向かいます。各地で気温が上がり、最高気温が20℃を超える所もあり、絶好のお花見日和となるでしょう。一方、関東や東北は冷たい雨で、空気はヒンヤリとしたままです。厚手のコートと傘が手放せないでしょう。

明日26日は西から天気回復 関東・東北は冷たい雨

明日26日(木)にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南の海上を発達しながら通過する見込みです。今夜は太平洋沿岸部ほど雨や風が強まるでしょう。また、和歌山県南部や東京都伊豆諸島南部では明日26日(木)明け方にかけて、警報級の暴風や高波となる恐れがあります。夜間はやや荒れた天気にご注意ください。





明日26日(木)は九州から東海の雨は明け方までにやむでしょう。西から日差しが戻り、九州や中国、四国では最高気温が20℃以上になる所もありそうです。近畿や東海は日中も雲が多めですが、日の差す時間はあるでしょう。一方、関東や北陸、東北は冷たい雨が続きます。最高気温は関東や北陸は13℃前後、東北は10℃くらいで平年並みですが、雨や風で気温の数字以上に寒く感じられそうです。厚手のコートと雨具が手放せないでしょう。北海道は晴れて、4月並みの暖かさが続きそうです。沖縄も晴れる見込みです。

27日〜29日にかけて広く晴天 関東〜九州で20℃超も

27日(金)も東北は午前を中心に雨が続きそうです。関東は雨はやんで日差しが戻り、春本番の暖かさになりそうです。いよいよ桜が見ごろを迎える所が多くなるでしょう。

28日(土)は関東の内陸部を中心に通り雨に注意が必要ですが、その他は広い範囲で晴れそうです。29日(日)は全国的に安定した晴れとなり、絶好のお花見日和となるでしょう。30日(月)は九州や中国、四国から雨のエリアが広がりますが、近畿から関東、東北は晴れてお花見が楽しめそうです。

3月最終日は雨のエリアが東日本や北日本へ広がるでしょう。



小刻みに雨の降るタイミングはあるものの、27日(金)から29日(日)にかけては比較的お花見を楽しめる所が多くなりそうです。昼間は関東から九州では20℃を超える所もあり、東北も15℃以上と上着要らずの暖かさとなりますが、朝晩は冷えますので調節しやすい服装でお出かけください。

関東から西は卒業シーズンに桜が見頃 今週末はお花見日和続く

今週も各地で桜開花の続々と便りが届き、昨日24日(水)は全国でトップを切って、甲府で桜が満開となりました。今日25日(木)、日本気象協会は最新情報をもとに、桜の開花・満開予想を更新しました。

2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い所が多くなる見込みです。



来週にかけて関東から四国、中国にかけての広い範囲で桜が見頃を迎えるでしょう。東京の満開は寒の戻りによって、前回予想より2日遅い27日(金)の見込みです。



ちょうどこの週末は桜が見頃になる上に、晴れて暖かくなる所が多く、お花見の絶好のチャンスです。雨の降るタイミングを確認しながら、今年の美しい桜を楽しんでください。