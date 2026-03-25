本日25日(水)、日本気象協会は最新の桜開花・満開予想を発表しました。福島市では29日(日)、仙台市でも30日(月)に開花が予想されています。来週にかけては平年を上回る気温となる日が多く、春本番の陽気となるでしょう。この暖かさで、桜の開花が一気に進みそうです。

30日(月)は南部で20℃超えの所も 桜も続々と開花へ

あす26日(木)は本州の南岸を進む低気圧の影響で広い範囲で雨が降るでしょう。一時的に雨脚が強まる所もありそうです。なお、山間部でも雨で降る所が多いため、雪がまだ残っている地域では、なだれや落雪などに注意して下さい。





27日(金)は気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、午前を中心に雨の降る所があるでしょう。28日(土)から30日(月)にかけては広い範囲で晴れる見込みです。日差しとともに日中は気温が上昇し、最高気温は南部を中心に20℃前後となるでしょう。この暖かさで福島市では29日(日)、仙台市でも30日(月)に桜開花の便りが届きそうです。ともに、平年と比べて9日早い開花となります。31日(火)は低気圧や前線の影響で広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側の海上を中心に風が強まりそうです。1日(水)になると、高気圧に覆われるため、各地で日差しが届くでしょう。

4月最初の土日は南部でお花見日和 北部でも桜開花の便り届く

2日(木)と3日(金)は晴れ間があっても雨の降る所が多くなりそうです。空模様の変化に注意して下さい。



4日(土)以降は晴れる所がほとんどで、日中は過ごしやすい陽気となるでしょう。いわき市小名浜や福島市、仙台市などでは桜が満開を迎える予想で、4月最初の土日は絶好のお花見日和となりそうです。



北部では、秋田市で6日(月)に桜が開花する予想です。さらに、盛岡市や北上市でも7日(火)に開花が予想されており、桜前線は東北北部まで一気に北上するでしょう。



この期間中も、平年を上回る気温で日中は暖かくなるものの、朝晩は空気がひんやりしそうです。お花見を楽しむ際は、服装で上手く調節しながらお楽しみください。