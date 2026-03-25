京都・3種の桜とともに味わう春限定！ 晴明神社「刺繍朱印【桜】」「さくら守」

記事ポイント 晴明神社で2026年3月3日〜4月30日まで「刺繍朱印【桜】」と「さくら守」を授与檜扇に桜が舞う雅な御朱印と、一針一針桜を刺繍したお守り境内周辺では時期をずらして3種類の桜が咲き誇る 晴明神社で2026年3月3日〜4月30日まで「刺繍朱印【桜】」と「さくら守」を授与檜扇に桜が舞う雅な御朱印と、一針一針桜を刺繍したお守り境内周辺では時期をずらして3種類の桜が咲き誇る

京都・西陣に鎮座する晴明神社で、春限定の「刺繍朱印【桜】」と「さくら守」が授与されています。

期間は2026年3月3日から4月30日までです。

桜の季節にふさわしい、雅な意匠が魅力となっています。

晴明神社「刺繍朱印【桜】」「さくら守」

授与期間：2026年3月3日〜4月30日刺繍朱印【桜】初穂料：1,200円（サイズ：150mm×148mm）さくら守 初穂料：1,600円／郵送授与：1,800円（サイズ：45mm×30mm）参拝時間：9:00〜17:00（授与所：9:00〜16:30）、無休アクセス：JR京都駅より市バス9番「一条戻橋・晴明神社前」下車すぐ／地下鉄「今出川駅」より徒歩約12分※刺繍朱印【桜】の郵送授与は非対応

平安時代の陰陽師・安倍晴明公を祀る晴明神社が、桜の季節に合わせた特別な授与品を用意しています。

昨年から授与が始まりましたが、今年は十分な数が用意されており、多くの参拝者が手に取れます。

刺繍朱印【桜】

晴明公が仕えた宮中を想起させる檜扇に、ふわりと桜が舞う雅なデザインの御朱印です。

五芒星の朱印と桜の花びらが重なり、晴明神社ならではの美しさが感じられます。

初穂料は1,200円で、サイズは150mm×148mmとなっています。

さくら守

一針一針丁寧に刺繍された桜の花が全面に施された、繊細で華やかなお守りです。

ご利益は「物事が良い方向へ向かう」とされており、新生活を迎える時期にぴったりの授与品となっています。

初穂料は1,600円、郵送授与にも対応しており郵送の場合は1,800円です。

3種類の桜が彩る境内周辺

晴明神社の周辺では、例年時期をずらして3種類の桜が楽しめます。

3月上旬〜中旬には晴明公と縁深い一条戻橋の隣で河津桜が咲き、3月下旬〜4月上旬には堀川通をソメイヨシノが染め上げます。

そして4月上旬〜中旬には、境内のしだれ桜がしっとりと花を咲かせます。

訪れるタイミングによって異なる桜の表情を味わえるのが、晴明神社の春の特徴です。

檜扇に桜が舞う雅な刺繍と、一針一針丁寧に仕上げた桜の花が、春の京都参拝を特別なものにしています。

時期をずらして咲く3種類の桜とともに、晴明神社ならではの春の風情を味わえます。

新生活への一歩を後押しする祈りが込められた、この季節だけの授与品です。

晴明神社「刺繍朱印 桜」「さくら守」の紹介でした。

よくある質問

Q. 刺繍朱印【桜】は郵送で受け取れますか？

A. 刺繍朱印【桜】は郵送授与に対応していません。晴明神社に直接参拝して受け取る形となっています。

Q. さくら守のご利益は何ですか？

A. 「物事が良い方向へ向かう」ご利益があります。初穂料は1,600円で、郵送授与（1,800円）にも対応しています。

Q. 授与期間はいつまでですか？

A. 2026年3月3日から4月30日までです。授与所の受付時間は9:00〜16:30となっています。

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