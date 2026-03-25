お箸で解けるほろほろ食感！ 焼肉家蔵「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」

記事ポイント 鰻の蒲焼技法を和牛に応用した1日10食限定メニュー蒸し上げることでお箸で解けるほろほろ食感を実現そのまま・薬味・出汁茶漬けの3段階で味わいが変化 鰻の蒲焼技法を和牛に応用した1日10食限定メニュー蒸し上げることでお箸で解けるほろほろ食感を実現そのまま・薬味・出汁茶漬けの3段階で味わいが変化

焼肉家蔵が、鰻の蒲焼から着想を得た「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」を販売しています。

和牛を焼くのではなく蒸し上げることで、お箸で解けるほろほろ食感を実現した1日10食限定の逸品です。

焼肉家蔵「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」

商品名：和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜価格：1,680円（税込1,848円）販売開始日：2026年2月27日（金）限定数：1日10食取り扱い店舗：焼肉家蔵 松井山手店・南草津店

京都府と滋賀県で焼肉店を運営するフレイバー・プラザが、2026年2月27日より提供を開始しています。

焼肉の「ガッツリ」したイメージを覆す、上品かつ繊細な和牛メニューです。

鰻の蒲焼と同様に蒸し工程を取り入れ、和牛の余分な脂を落としながら純粋な旨味を凝縮しています。

職人の蒸し技法が生む極上食感

厳選された和牛を時間をかけて蒸し上げることで、ステーキや焼肉では到達できない「ほろほろと解ける食感」が生まれます。

和牛の甘みと調和するよう調合された秘伝のタレは、蒸すことで肉の繊維の奥まで染み込みます。

噛むほどに深い味わいが広がる、和牛の新しい楽しみ方です。

焼肉家蔵は40年にわたり、職人の目利きで厳選した和牛を一頭丸ごと買い付けています。

産地にこだわらず最良の和牛を仕入れており、常に数十種類以上の品揃えです。

店内に併設された精肉店では、豊富な種類と抜群の鮮度を誇る和牛を直接購入できます。

和モダンな内装が施された店内は、極上の和牛体験をさらに引き立てる空間です。

三変の愉しみ

「和牛かばやき」は、ひつまぶしのように3段階で味の変化を楽しめます。

一膳目は、蒸し上げた和牛のほろほろ食感と秘伝のタレの香ばしさをそのまま堪能するスタイルです。

二膳目では、わさびや山椒、ネギなどの薬味を添えることで、和牛の甘みが引き立つ大人の味わいに変わります。

三膳目は、厳選した和風出汁を注いだ出汁茶漬けで、さらさらと贅沢に締めくくれます。

取り扱い店舗

松井山手店は、JR学研都市線 松井山手駅から徒歩3分の好立地です。

ソファー席や掘りごたつ席、個室を含む全44席を備えています。

ランチは11:00〜14:30、ディナーは17:00〜22:00で、定休日は水曜日です。

南草津店は、JR東海道本線 南草津駅からバス15分の場所に位置しています。

ソファー席や掘りごたつ席、個室8部屋を含む全80席の広々とした空間です。

両店舗とも全席禁煙で、ランチ・ディナーともに利用できます。

蒸すことで和牛本来の旨味だけを凝縮した、焼肉店ならではの新感覚メニューです。

1日10食限定の特別感と、税込1,848円で信州プレミアム和牛を味わえる贅沢さを兼ね備えています。

そのまま・薬味・出汁茶漬けの三変で、一品から3通りの味わいが楽しめます。

焼肉家蔵「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「和牛かばやき」の価格と限定数は？

A. 価格は1,680円（税込1,848円）で、1日10食限定です。

Q. どの店舗で食べられますか？

A. 焼肉家蔵の松井山手店（JR松井山手駅徒歩3分）と南草津店（JR南草津駅バス15分）の2店舗で提供しています。両店舗とも定休日は水曜日です。

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