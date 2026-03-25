記事ポイント ブルボンからしょうがを使ったカップアイスが登場高知県産”黄金しょうが”の粉末を使用したミルク風味2026年3月23日より全国で発売中 ブルボンからしょうがを使ったカップアイスが登場高知県産”黄金しょうが”の粉末を使用したミルク風味2026年3月23日より全国で発売中

ブルボンから、しょうがの風味を活かしたカップアイス「しょうがアイス」が登場しています。

高知県産の”黄金しょうが”を粉末にして加えた、さっぱりとしたミルク風味のアイスです。

2026年3月23日より全国で発売されています。

ブルボン「しょうがアイス」

商品名：しょうがアイス内容量：110ml発売日：2026年3月23日（月）販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

「しょうがアイス」は、高知県産の”黄金しょうが”を粉末にして加えたカップアイスです。

ミルクのまろやかな味わいに、しょうがのさわやかな風味が重なり、上品な辛みがアクセントになっています。

さっぱりとしたおいしさが特徴で、甘さの中にしょうがならではのキレが感じられます。

全国の量販店やドラッグストア、小売店などで手に取れます。

ミルクのコクとしょうがの風味が絶妙に調和した一品です。

高知県産”黄金しょうが”ならではの上品な辛みが、アイスに奥行きを加えています。

甘さとさわやかさを同時に楽しめるカップアイスとなっています。

ブルボン「しょうがアイス」の紹介でした。

よくある質問

Q. しょうがアイスはどこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売されています。

Q. しょうがアイスの内容量はどのくらいですか？

A. 1カップあたり110mlです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高知県産黄金しょうがの上品な辛みが楽しめる！ ブルボン「しょうがアイス」 appeared first on Dtimes.