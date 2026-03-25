高知県産黄金しょうがの上品な辛みが楽しめる！ ブルボン「しょうがアイス」
記事ポイントブルボンからしょうがを使ったカップアイスが登場高知県産”黄金しょうが”の粉末を使用したミルク風味2026年3月23日より全国で発売中
ブルボンから、しょうがの風味を活かしたカップアイス「しょうがアイス」が登場しています。
高知県産の”黄金しょうが”を粉末にして加えた、さっぱりとしたミルク風味のアイスです。
2026年3月23日より全国で発売されています。
ブルボン「しょうがアイス」
商品名：しょうがアイス内容量：110ml発売日：2026年3月23日（月）販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス
「しょうがアイス」は、高知県産の”黄金しょうが”を粉末にして加えたカップアイスです。
ミルクのまろやかな味わいに、しょうがのさわやかな風味が重なり、上品な辛みがアクセントになっています。
さっぱりとしたおいしさが特徴で、甘さの中にしょうがならではのキレが感じられます。
全国の量販店やドラッグストア、小売店などで手に取れます。
ミルクのコクとしょうがの風味が絶妙に調和した一品です。
高知県産”黄金しょうが”ならではの上品な辛みが、アイスに奥行きを加えています。
甘さとさわやかさを同時に楽しめるカップアイスとなっています。
ブルボン「しょうがアイス」の紹介でした。
よくある質問
Q. しょうがアイスはどこで購入できますか？
A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売されています。
Q. しょうがアイスの内容量はどのくらいですか？
A. 1カップあたり110mlです。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 高知県産黄金しょうがの上品な辛みが楽しめる！ ブルボン「しょうがアイス」 appeared first on Dtimes.