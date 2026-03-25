小林幸子、桜の化身「花咲かばあさん」に変身で驚き 『ニコニコ超会議』巨大衣装で降臨！生歌唱
歌手の小林幸子が、イベント『ニコニコ超会議2026』（幕張メッセ 4月25日・26日開催）で、桜の化身「花咲かばあさん」として4月25日正午より「超ニコニコ盆踊り」エリアに登場することが決定した。桜をイメージした新巨大衣装で生歌唱などを披露する。
【写真】奇抜なヘアスタイル！桜の化身「花咲かばあさん」に変身した小林幸子
プロレスラー、ヘヴィメタル、ギャル、ニコニコ超会議の“ネ申”など、斬新な演出や圧巻の生歌唱でユーザーを熱狂させてきた「ラスボス」こと小林幸子。「動けば、届くんだ。」をコンセプトとする「ニコニコ超会議2026」では新たな挑戦として、これまで『恋桜』『千本桜』『サクラガミ』など数々の桜をテーマにした楽曲を披露し続けてきた小林が、頭に桜の花を咲かせ、桜の化身「花咲かばあさん」として登場。
「超ニコニコ盆踊り」ブースに設置された超ネオやぐらと一体化し、桜の大木をイメージした巨大衣装で降臨。当日は来場ユーザーやニコニコのコメントで集まった熱気を桜の花びらに変え、桜吹雪で会場を染めていく。楽曲などの詳細は後日発表される。
今回解禁されたキービジュアルは、小林が桜の化身「花咲かばあさん」となり、
頭に桜の生花を咲かせるようにヘアセットで表現。東京の桜と共に、小林も“満開”となるビジュアルとなっている。なお、ビジュアルのヘア装飾はアーティストの花結い師TAKAYA氏が手がけている。
■小林幸子コメント
これまでニコニコでは色んな楽しいことをさせてもらってきましたが、今回はちょっと予想外。私自身が桜になるとは思っていませんでしたｗ 今回はみんなの熱気を桜に変えていく「花咲かばあさん」として待っていますので、年一回のニコニコ超会議、大好きなユーザーのみんなに会えることを楽しみにしています。幕張に花を、咲かせましょーーーー！！
【写真】奇抜なヘアスタイル！桜の化身「花咲かばあさん」に変身した小林幸子
プロレスラー、ヘヴィメタル、ギャル、ニコニコ超会議の“ネ申”など、斬新な演出や圧巻の生歌唱でユーザーを熱狂させてきた「ラスボス」こと小林幸子。「動けば、届くんだ。」をコンセプトとする「ニコニコ超会議2026」では新たな挑戦として、これまで『恋桜』『千本桜』『サクラガミ』など数々の桜をテーマにした楽曲を披露し続けてきた小林が、頭に桜の花を咲かせ、桜の化身「花咲かばあさん」として登場。
今回解禁されたキービジュアルは、小林が桜の化身「花咲かばあさん」となり、
頭に桜の生花を咲かせるようにヘアセットで表現。東京の桜と共に、小林も“満開”となるビジュアルとなっている。なお、ビジュアルのヘア装飾はアーティストの花結い師TAKAYA氏が手がけている。
■小林幸子コメント
これまでニコニコでは色んな楽しいことをさせてもらってきましたが、今回はちょっと予想外。私自身が桜になるとは思っていませんでしたｗ 今回はみんなの熱気を桜に変えていく「花咲かばあさん」として待っていますので、年一回のニコニコ超会議、大好きなユーザーのみんなに会えることを楽しみにしています。幕張に花を、咲かせましょーーーー！！