歴史学者と巡るPR動画を公開！ 和歌山市「和歌山で巡ろう！秀吉・秀長ゆかりの地」

記事ポイント 歴史学者・平山優先生とお城インスタグラマーKAORI氏が秀吉・秀長ゆかりの地を巡るPR動画日本三大水攻め「太田城水攻め」や織田信長と雑賀衆の激闘など戦国の歴史を深掘り和歌山城公園・紀三井寺・太田城水攻め跡など5つの歴史スポットを紹介 歴史学者・平山優先生とお城インスタグラマーKAORI氏が秀吉・秀長ゆかりの地を巡るPR動画日本三大水攻め「太田城水攻め」や織田信長と雑賀衆の激闘など戦国の歴史を深掘り和歌山城公園・紀三井寺・太田城水攻め跡など5つの歴史スポットを紹介

和歌山市が、豊臣秀吉・秀長兄弟にゆかりのある歴史観光資源をPRする動画とパンフレットを制作しています。

戦国時代に秀吉・秀長兄弟や最強の鉄砲集団・雑賀衆（さいかしゅう）が活躍した和歌山市内の史跡を、現地を巡りながら深掘りする内容です。

和歌山市「和歌山で巡ろう！秀吉・秀長ゆかりの地」

出演：お城インスタグラマーKAORI氏、歴史学者・平山優先生紹介スポット：和歌山城公園、紀三井寺、太田城水攻め跡、秋葉山公園、和歌山市立博物館パンフレット：令和8年3月末完成予定

PR動画では、お城インスタグラマーのKAORI氏と歴史学者の平山優先生が、和歌山市内の豊臣秀吉・秀長ゆかりの地を巡ります。

織田信長と最強の鉄砲集団・雑賀衆との激闘や、秀吉による日本三大水攻めの一つ「太田城水攻め」の歴史を、現地を歩きながら深掘り解説する内容となっています。

あわせて、戦国時代の和歌山市を舞台にした歴史を紐解く観光ガイドブック（パンフレット）も令和8年3月末に完成予定です。

和歌山城公園（和歌山市中心部）

和歌山市のシンボルである和歌山城は、天正13年（1585年）に羽柴秀吉の命により、弟の秀長が築城したのが始まりです。

紀州の特産「紀州青石」を積み上げた野面積み（のづらづみ）の石垣が今も残り、時代ごとの積み方の違いを観察できるのが大きな魅力となっています。

天守閣からは和歌山市街を一望でき、歴史的建造物としての風格を誇ります。

紀三井寺（和歌山市南部）

和歌山を代表する古刹・紀三井寺は、羽柴秀吉の紀州攻めとも深い関わりがありました。

秀吉の弟・羽柴秀長から「焼き討ち禁止」の書状を得て難を逃れた伝説が残されています。

境内には春子稲荷伝説壁画や日本最大級の木造立像大仏があり、ケーブルカー（有料）での参拝も楽しめます。

桜まつりは3月20日から4月20日まで開催されます。

太田城水攻め跡（和歌山市中心部）

天正13年（1585年）、羽柴秀吉が紀州勢の拠点・太田城に対して行ったのが、日本三大水攻めの一つに数えられる「太田城水攻め」です。

周囲約5キロメートルに及ぶ堤防をわずか5日間で築いたとされ、現在は来迎寺（らいこうじ）周辺が本丸跡として石碑が残っています。

来迎寺から約700mの場所には、秀吉が築いたとされる水攻め堤跡がわずかに現存しています。

県指定史跡として歴史解説板も設置されており、戦国時代の痕跡を間近に感じられるスポットです。

秋葉山公園（和歌山市南部）

秋葉山はもともと「弥勒寺山（みろくじさん）」と呼ばれており、織田信長が雑賀を攻めた際に雑賀衆の本陣が置かれた場所です。

鷺ノ森へ移転する前の本願寺御坊があった地としても知られ、歴史的に由緒ある場所に解説板が設置されています。

和歌山市立博物館（和歌山市中心部）

雑賀衆や豊臣・徳川時代の歴史を深く学べるのが和歌山市立博物館です。

常設展では「雑賀衆」をテーマに、鉄砲や古文書などの貴重な資料が展示されています。

織田信長を苦しめた最強の鉄砲集団の実像に迫れる展示内容となっており、入館料は一般・大学生100円、高校生以下は無料です。

和歌山市には、秀吉・秀長兄弟や雑賀衆が駆け抜けた戦国の歴史を今に伝える史跡が数多く点在しています。

PR動画では歴史学者・平山優先生の現地解説を通じて、戦国時代の和歌山をより深く知れる内容です。

和歌山城から太田城水攻め跡、博物館まで、見どころ豊富な歴史スポットが揃っています。

和歌山市 秀吉・秀長ゆかりの地PR動画の紹介でした。

よくある質問

Q. PR動画には誰が出演していますか

A. お城インスタグラマーのKAORI氏と歴史学者の平山優先生が出演し、和歌山市内の秀吉・秀長ゆかりの地を巡りながら歴史を解説しています。

Q. 和歌山市立博物館の入館料と開館時間は

A. 入館料は一般・大学生100円で、高校生以下は無料です。開館時間は9:00〜17:00で、月曜日と祝日の翌日が休館日となっています（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館）。

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