『対ありでした。』7月放送で追加キャスト発表 藤宮亜里沙役は長縄まりあ
テレビアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』が、2026年7月より放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、追加キャストが発表された。
【画像】公開された藤宮亜里沙キャラクター設定画
キービジュアルには、メインキャラクターの深月綾と夜絵美緒が向かい合う姿が描かれているほか、すでに情報公開されている犬井夕・一ノ瀬珠樹のほか、小学生ゲーマーの藤宮亜里沙をはじめとする新キャラクターの姿も描かれている。
追加キャストとして藤宮亜里沙役を長縄まりあが担当し、長縄まりあから作品への思いを込めたコメントも到着した。
■藤宮亜里沙役：長縄まりあコメント
ゲームをしていると誰しも感じたことがある悔しさやカッとなってしまう気持ち、それを私は美しいと思っています。その美しい気持ちを亜里紗と共に爆発させることができるなんてとっても嬉しく感じています。是非、心と心で殴り合う崇高なる決闘の中で、皆さんが何かを得ていただけたら嬉しいです！楽しんでください！
■キャスト
深月綾：長谷川育美
夜絵美緒：市ノ瀬加那
犬井夕：千本木彩花
一ノ瀬珠樹：下地紫野
藤宮亜里沙：長縄まりあ
【画像】公開された藤宮亜里沙キャラクター設定画
キービジュアルには、メインキャラクターの深月綾と夜絵美緒が向かい合う姿が描かれているほか、すでに情報公開されている犬井夕・一ノ瀬珠樹のほか、小学生ゲーマーの藤宮亜里沙をはじめとする新キャラクターの姿も描かれている。
■藤宮亜里沙役：長縄まりあコメント
ゲームをしていると誰しも感じたことがある悔しさやカッとなってしまう気持ち、それを私は美しいと思っています。その美しい気持ちを亜里紗と共に爆発させることができるなんてとっても嬉しく感じています。是非、心と心で殴り合う崇高なる決闘の中で、皆さんが何かを得ていただけたら嬉しいです！楽しんでください！
■キャスト
深月綾：長谷川育美
夜絵美緒：市ノ瀬加那
犬井夕：千本木彩花
一ノ瀬珠樹：下地紫野
藤宮亜里沙：長縄まりあ
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