ラゾーナ川崎など4施設に続々オープン！ MTG「リカバリーウェア ReD」

記事ポイント リカバリーウェア「ReD」直営店がラゾーナ川崎プラザなど4施設に新規オープン独自開発繊維VITALTECH®による薄さ1mm以下のリカバリー効果インナーウェア・スリープウェア・カジュアルウェアの幅広いラインナップを展開 リカバリーウェア「ReD」直営店がラゾーナ川崎プラザなど4施設に新規オープン独自開発繊維VITALTECH®による薄さ1mm以下のリカバリー効果インナーウェア・スリープウェア・カジュアルウェアの幅広いラインナップを展開

MTGのリカバリーウェアブランド「ReD（レッド）」の直営店が、2026年3月から4月にかけて三井ショッピングパーク4施設に続々とオープンします。

8種の天然鉱石を配合した独自開発繊維を採用し、着るだけで血行をサポートするリカバリーウェアを実際に手に取れる店舗です。

MTG「リカバリーウェア ReD」

店舗：ReD ラゾーナ川崎プラザ店、ReD ららぽーとEXPOCITY店、ReD ららぽーと立川立飛店、ReD ららぽーと横浜店オープン日：2026年3月24日（火）〜4月24日（金）にかけて順次取り扱い：インナーウェア（男性用・女性用）、スリープウェア（男女兼用）、カジュアルウェア（男女兼用）分類：一般医療機器

ReDは、身体が放出する遠赤外線を吸収し再び肌へ放出する独自開発繊維「VITALTECH®（バイタルテック）」を採用したリカバリーウェアブランドです。

血行促進を通じて毎日の健康をサポートし、インナーウェアやスリープウェアを中心とした幅広い製品を展開しています。

今回、三井ショッピングパークの4施設に直営店がオープンし、実際に商品を手に取って選べる環境が広がります。

新規オープン店舗

ReD ラゾーナ川崎プラザ店は2026年3月24日にオープンしています。

神奈川県川崎市のラゾーナ川崎プラザ Plaza West 3Fに位置し、営業時間は10:00〜21:00です。

ReD ららぽーとEXPOCITY店は2026年4月9日にオープンを予定しています。

大阪府吹田市のららぽーとEXPOCITY 3階に出店し、営業時間は平日10:00〜20:00、土日祝10:00〜21:00となっています。

ReD ららぽーと立川立飛店は2026年4月23日にオープンを予定しています。

東京都立川市のららぽーと立川立飛2階への出店で、営業時間は平日・日・祝10:00〜20:00、土曜10:00〜21:00です。

続いてReD ららぽーと横浜店が2026年4月24日にオープンを予定しており、神奈川県横浜市のららぽーと横浜1階に出店します。

営業時間は平日10:00〜20:00、土日祝10:00〜21:00で、いずれも施設営業時間に準じます。

店内にはピンクと白を基調としたパッケージ棚やハンガーラックが配置され、インナーウェアからカジュアルウェアまで各商品を見やすく展示しています。

VITALTECHの技術を紹介するサイネージも設置されており、リカバリーウェアの仕組みを店頭で確認できます。

取り扱い商品と独自開発繊維VITALTECH®

全店共通でインナーウェア（男性用・女性用）、スリープウェア（男女兼用）、カジュアルウェア（男女兼用）を取り扱っています。

いずれも一般医療機器として届出された製品で、日常的に着用しながらリカバリー習慣を取り入れられるラインナップとなっています。

ReDに使用されている独自開発繊維「VITALTECH®」は、極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込んだMTG独自の繊維テクノロジーです。

薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮し、この薄さがインナーウェアやスリープウェアなど日常使いしやすい幅広い製品展開を実現しています。

身体が放出する遠赤外線を繊維が吸収し、再び肌へ放出することで血行をサポートする仕組みです。

独自開発繊維VITALTECH®による薄さと機能性を両立したリカバリーウェアが、日常のインナーやスリープウェアとして自然に取り入れられます。

ラゾーナ川崎プラザを皮切りに、関東・関西の主要ショッピングモール4施設で実際に商品を手に取って選べる環境が整っています。

一般医療機器として届出された製品ラインナップにより、毎日の着用を通じたリカバリー習慣をサポートする点が魅力です。

リカバリーウェア「ReD」直営店4店舗の紹介でした。

よくある質問

Q. ReD直営店のオープン日はいつですか？

A. ラゾーナ川崎プラザ店が2026年3月24日、ららぽーとEXPOCITY店が4月9日、ららぽーと立川立飛店が4月23日、ららぽーと横浜店が4月24日にオープンします。

Q. ReD直営店ではどのような商品を取り扱っていますか？

A. 全店共通でインナーウェア（男性用・女性用）、スリープウェア（男女兼用）、カジュアルウェア（男女兼用）を取り扱っています。いずれも一般医療機器として届出された製品です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラゾーナ川崎など4施設に続々オープン！ MTG「リカバリーウェア ReD」 appeared first on Dtimes.