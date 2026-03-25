杉浦太陽、「パパが無理ってなった時期」長女の反抗期を回想 誕生日に娘から“ある動画” 今夜『これ余談なんですけど…』
タレントの杉浦太陽が、25日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：10〜 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】長女の反抗期を回想し、涙を流す杉浦太陽…近藤千尋ももらい泣き
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ。今回は、杉浦をはじめ、JOY、近藤千尋、和田まんじゅうが出演。芸能界屈指の愛妻家たちが、それぞれの夫婦事情や子育てエピソード、パパとしての喜びなどを語る。
杉浦は「長女が小学6年から中学1年くらいの時に反抗期に入り、パパが無理ってなった時期が2年ぐらいあった」と告白。その間、おはようとおやすみしか言ってこなかったため、杉浦は「何でこんなに娘と話されへんのやろ」と落ち込んだと振り返る。そんな中、誕生日に娘から“ある動画”が送られてきたのだとか。杉浦はその思い出を語りながら涙。聞いていた近藤ももらい泣きする。
続いて、今年で結婚19年になるという杉浦が「ある時から飲み会はまず行かない。仕事の打ち上げは一次会で帰るって決めている」、「地方泊まりはなるべく日帰り。大阪と京都が続いたら、大阪日帰り、京都日帰りにするようにしている」と話すと、近藤が夫のジャングルポケット・太田博久もそうだと同意する。
「いつ休むんですか？」と問いかける山内に、JOYが「家にいる時間て休めているじゃないですか。外にいる方が疲れちゃう」と話すと、山内は「あなた方は嘘をついている」と反論する。
「SNSで炎上!?夫の“家事やったよアピール”にイラッ」のトピックでは、近藤が夫婦でテレビ出演した際、夫の太田がしたある発言によって世の妻たちから袋だたきにあったと吐露する。
【動画】長女の反抗期を回想し、涙を流す杉浦太陽…近藤千尋ももらい泣き
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ。今回は、杉浦をはじめ、JOY、近藤千尋、和田まんじゅうが出演。芸能界屈指の愛妻家たちが、それぞれの夫婦事情や子育てエピソード、パパとしての喜びなどを語る。
続いて、今年で結婚19年になるという杉浦が「ある時から飲み会はまず行かない。仕事の打ち上げは一次会で帰るって決めている」、「地方泊まりはなるべく日帰り。大阪と京都が続いたら、大阪日帰り、京都日帰りにするようにしている」と話すと、近藤が夫のジャングルポケット・太田博久もそうだと同意する。
「いつ休むんですか？」と問いかける山内に、JOYが「家にいる時間て休めているじゃないですか。外にいる方が疲れちゃう」と話すと、山内は「あなた方は嘘をついている」と反論する。
「SNSで炎上!?夫の“家事やったよアピール”にイラッ」のトピックでは、近藤が夫婦でテレビ出演した際、夫の太田がしたある発言によって世の妻たちから袋だたきにあったと吐露する。