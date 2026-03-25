俳優の堀部圭亮が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、還暦を迎えたことを伝えた。

堀部は「本日、60歳になりました。還暦です」と報告。「割と大きな節目を迎えたワケですが、相変わらずまったく自覚がありません」と打ち明けた。

そして「会社勤めの同級生は皆、定年を迎え『第二の人生』だなんて言ってますが、自分の場合そういう区切りが無いので、尚更“節目感”が無いのかもしれません」とし、「多分古希を迎えても、同じことを言っている気がします」と想像した。

また「そうそう、60歳の節目に何か新しいことを始めよう！と思い立ち韓国語の勉強を始めました」と告白。「数年続けている英語もなかなか儘（まま）ならぬ状態でありますが、この際『還暦から目指すトリリンガル』ってことで、微速ながら楽しんで続けていけたらと」と伝えた。

「何にせよ、今まで以上に身体に気を付けて、出来るだけ長く役者としてオファーを頂けるよう、元気に現場に立てるよう、精進して参ります」と続け、「どちら様もお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます」と、スキー場の食堂で撮影したという近影を添えた。

この投稿にフォロワーからは「あの火野玉男が還暦か…」「K2の頃から応援しております！」「いつかウンナンとの共演があれば是非見たいです」「還暦おめでとうございます」「まだまだお若い楽しみましょ」などの声が集まった。