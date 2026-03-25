歌手小林幸子（72）が、4月25、26の両日、千葉・幕張メッセで開催されるニコニコ超会議で、桜の化身「花咲かばあさん」として桜をイメージした巨大衣装で生歌を歌唱することが25日、発表された。

これまでもプロレス、ヘビーメタル、ギャルなどに扮（ふん）してきた小林。「恋桜」「千本桜」「サクラガミ」などの桜ソングを歌唱したきたことから、今回は頭に桜の花を咲かせ、桜吹雪で会場をピンク色に染める。

小林は「これまでニコニコではいろんな楽しいことをさせてもらってきましたが、今回はちょっと予想外。私自身が桜になるとは思っていませんでしたw。今回はみんなの熱気を桜に変えていく『花咲かばあさん』として待っていますので、年1回のニコニコ超会議、大好きなユーザーのみんなに会えることを楽しみにしています。幕張に花を、咲かせましょーーーー！！」とコメントしている。

今年の「ニコニコ超会議2026」のコンセプトは「動けば、届くんだ。」。これまで斬新な演出で来場ユーザーらを楽しませてきた“ラスボス”が桜の化身となって何を届けようとしているのか。注目だ。

小林は4月25日正午から、「超ニコニコ盆踊り」エリアに登場する予定。