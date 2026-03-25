三種町の地名にちなんで長信田太鼓と名付けられた、三種町にある和太鼓のチーム。



演奏しているのは引きこもりや不登校を経験した若者たちです。



2009年に結成され、県内の様々なイベントに参加してきましたが、今月初めに行われた公演を最後にその活動を終了しました。



多くの若者を成長させてきた長信田太鼓、最後の1日に密着しました。

■不登校や引きこもりを経験した若者で結成 太鼓を通して成長

三種町森岳にある、長信田の森心療クリニック。





■多くの観客に見守られ…長信田太鼓最後の日

引きこもりや不登校を経験した若者たちが全国から集まります。今は10代から30代までの男女が社会復帰を目指し、様々な活動に取り組んでいます。この日訪れたのは、地域の文化施設。自立支援の一環で年に一度開催している、クリニック主催の公演の練習をするためです。公演では、クリニックに通う若者たちの等身大の悩みを題材にした演劇。それに有志で結成されたチーム長信田太鼓の演奏を披露します。代表を務めるのは、クリニックのスタッフで臨床心理士の水野京子さんです。太鼓にひたむきに向き合うことで心身を鍛え、仲間との絆を深めてほしいと水野さんが立ち上げた長信田太鼓。三種町を中心に、県内の様々なイベントに参加してきました。女子バスケットボールチームアランマーレ秋田の試合でも迫力ある演奏を披露。三種町出身で読売新聞特別編集委員長の橋本五郎さんが開催するイベントにも招かれました。司会を務めたフリーアナウンサーの羽鳥伸一さんは…羽鳥伸一さん「子どもたちが意識を変えて頑張っててっていうのは本当に素晴らしいなと思います。24時間テレビ、私毎年やってそういうの見るんですね。涙は出なかったんですけども、グッとはきまして。ここ武道館だったかなと思うぐらいの。で、見たらいや違う、三種町だここは」太鼓を通して成長し、長信田を巣立った若者たちはこれまで約200人。現在は4人が活動していますが、水野さんが今月末で退職するのに伴い、活動を終えることになりました。小玉宙さん（リーダー）「ずっと続くものだと思っていたのですごく悲しい気持ちが強かったです」佐藤雅人さん（結成当時から参加）「ずっとやってきたので寂しいという感じが強くあります」集大成のステージに向け、練習にも一層熱が入ります。指導「OBもだし、お客さんもすごい反響来てるんで、皆さんがね、最後の1回ってことでものすご い期待をして見守ってくれてるんでね。その力を借りながら最後しっかりやりましょう」4日後に控えた公演は、用意した席がほぼ完売。伊藤恵理子さん「一番大事なのは後悔しないことがとにかく一番大事だなって思います。とにかく倒れてもいいからもう呼吸止まってもいいからとにかく叩き続ける」小林純太さん「僕みたいな引きこもり、メンバーもみんな同じ思いしてきた人たちばっかりなので、そういう人たちに、今苦しんでる人たちとかそういう人たちに届けられればなあと思いますね」代表 水野京子さん「やっぱり本番いろんなことがあると思うんです。お客さんはここにあふれんばかりのお客さんが集まってくれると思うし、いろんな声、いろんな顔があった時にいろんな思いがこみ上げると思うんですけど、それを力にして本当に最後光り輝いてほしいと思っています」

迎えた、当日。



公演開始の約1時間前、会場には、多くの人が集まっていました。



急遽、時間を早めてホールへ案内することに。



会場には、増席した分も含め約480席が用意されました。



潟上市から

「今回が最後だっていうので、ぜひともと思って来ました」「それで楽しみに思って来たの、早く」



鴨下望美アナウンサー

「最後ですけどきょう」

秋田市から

「はい残念です、すごく」「きっとあの情熱的なパフォーマンスしてくれると思うので楽しみにしています」



観客の期待が高まる中、幕が上がります。



「永遠ではないきょうという日に」「僕らは」「かける！！！」



公演は、クリニックに通う若者たち全員での演奏からスタート。



長信田太鼓の歴史を紡いできたOBやOGも駆け付けました。



そして。いよいよ最後の演奏です。



「イェッサ！」



以前は人前に出て演奏することは考えられなかったという若者たち。



最後まで全力でバチを振り続けました。



「ありがとうございました！」



多くの観客に見守られ、長信田太鼓はその役割を終えました。



小玉宙さん

「後悔なくできたので良かったです。きょうは。でもやっぱり寂しいです」



伊藤恵理子さん

「やあ、すごい最高でした、とにかく最高でした」「ここに来るまではずっととにかくすべてに怖くて、人間も怖いし何かをやること全てが怖いみたいな感じだったんですけど、長信田に挑戦してからそんなに怖くないっていうことを実感させられる、そこが一番成長できたかなって思います」



代表・水野京子さん

「いつもは先生ですけど、もうきょうは本当に一つの仲間になりたいと思ってましたんで」「とにかく地域に支えられ、あの子たちが全力で青春をして駆け抜けた、そういうものですね。青春そのものです、私にとってもあの子たちにとっても。これから苦しいことに立ち向かう時に、この青春を味わったあの時の動かした心、それがなんか支えていくんじゃないかなと思います」



多くの若者たちを支え、17年の歴史に幕を下ろした長信田太鼓。



心に刻まれた響きは、これからもそれぞれの歩みを支え続けます。





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