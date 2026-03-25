元放送作家の鈴木おさむさんが、大相撲春場所後の番付編成会議で十両復帰が正式に決まった炎鵬（伊勢ケ浜）とのツーショットを披露した。

２５日にインスタグラムで「諦めないということ。力士、炎鵬（３１＝伊勢ケ浜）が、大けがからの奇跡の復帰で、十両に戻りました！幕内力士が序ノ口まで番付を下げた後、関取に復帰したのは史上初。大相撲史に残る復活だそうです！」とつづり、ツーショットを公開。

「脊髄損傷の大けがで、７場所連続休場し、十両から一気に序ノ口まで番付を落とした。正直、３年前に会ったときは、コルセットを首にハメて手も痺れてると。こうやって歩けてるのも奇跡だと！寝ることも出来ない 起きることも出来ない 風呂に入っても、温度も感じない。僕は、彼に言いました。まず、立って歩けて生活出来ることが奇跡なんだから、無理しちゃダメだと」と当時の様子を振り返った。

「内心 力士として、土俵に立つことは、無理だろうと思っていました。だけど。彼は、諦めなかった。リハビリとトレーニング重ねた。親方として日本相撲協会に残る資格を得るには関取として３０場所が必要。あと、一場所。十両で、いられれば。親方になる資格を得られる。まわりが絶対無理だと思っても。信じて 信じて １日を大切に！」と炎鵬の様子を伝えた。

「そして、今朝。十両復帰が発表され。炎鵬から電話がきた。十両に戻ると。電話切ったあと 部屋の中で大声で、よし！！！と叫んだ。人のことで、こんなに嬉しかったこといつ以来かな」とつづり、電話を受けて歓喜したことを報告。そして「炎鵬、あの時心の中で無理だと思ってごめんなさい。」と謝罪した。

最後に「そして、おめでとう。あなたの粘りに心震えた人沢山沢山います。諦めない 諦めたら試合終了って、本当だな！人生一本道！ず太い一本道になったな！ありがとう。おめでとう！」とメッセージを送った。