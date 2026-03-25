FRONTIER、MSIコラボゲーミングPCに背面コネクタ設計・ピラーレス仕様の「MFPシリーズ」
インバースネットは3月25日、MSI製ケースやパーツを搭載するMSI社コラボモデルの新シリーズPC「MFPシリーズ」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
FRONTIER、MSIコラボゲーミングPCに背面コネクタ設計・ピラーレス仕様の「MFPシリーズ」
MSI製パーツを多く採用するコラボモデルPCにおいて、ピラーレスケースが採用されたという内容。内部パーツのライティングを広い視野角で楽しめる点が特徴で、さらにMSI製パーツでそろえているために配線をすべて裏面で完結した美しい内装をになっている。ブラックモデルとホワイトモデルをラインナップしており、中でもホワイトモデルはグラフィクスカードの補助電源も表側から見えない特別仕様だ。
FRONTIER、MSIコラボゲーミングPCに背面コネクタ設計・ピラーレス仕様の「MFPシリーズ」
MSI製パーツを多く採用するコラボモデルPCにおいて、ピラーレスケースが採用されたという内容。内部パーツのライティングを広い視野角で楽しめる点が特徴で、さらにMSI製パーツでそろえているために配線をすべて裏面で完結した美しい内装をになっている。ブラックモデルとホワイトモデルをラインナップしており、中でもホワイトモデルはグラフィクスカードの補助電源も表側から見えない特別仕様だ。