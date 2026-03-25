山下幸輝＆八村倫太郎 、8LOOMメンバーのコラボ動画にファン歓喜「りんこきのハグ尊い」「2人とも笑顔で愛おしい」
【モデルプレス＝2026/03/25】WILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝が24日、グループの公式TikTokを更新。WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎とのコラボレーション動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】8LOOMメンバー2人のダンスコラボにファン歓喜
山下と八村は14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。投稿ではWILD BLUEの楽曲「You」に合わせたコラボレーションダンスを公開。動画冒頭、八村が山下の腰に手を回すと、山下もそれに応えるようにハグ。2人とも終始、笑顔で息のあったダンスを披露し、最後には肩を組んでポーズを決め、仲睦まじい様子が見られた。
2人はドラマ「君の花になる」（TBS系／2022年）発の期間限定ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）として、日曜劇場『御上先生』（TBS系／2025年）で生徒役としても共演していた。
山下と八村のコラボレーション動画にファンからは「りんこきのハグ尊い」「8LOOMコラボ待ってました」「2人とも笑顔で愛おしい」「楽しそうなの伝わる」「可愛すぎる」「また8LOOM7人で並んでる姿見れたら良いな」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】8LOOMメンバー2人のダンスコラボにファン歓喜
◆山下幸輝＆八村倫太郎、ダンスコラボ
山下と八村は14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。投稿ではWILD BLUEの楽曲「You」に合わせたコラボレーションダンスを公開。動画冒頭、八村が山下の腰に手を回すと、山下もそれに応えるようにハグ。2人とも終始、笑顔で息のあったダンスを披露し、最後には肩を組んでポーズを決め、仲睦まじい様子が見られた。
◆山下幸輝＆八村倫太郎のコラボ動画に反響
山下と八村のコラボレーション動画にファンからは「りんこきのハグ尊い」「8LOOMコラボ待ってました」「2人とも笑顔で愛おしい」「楽しそうなの伝わる」「可愛すぎる」「また8LOOM7人で並んでる姿見れたら良いな」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】