2025年12月、地下鉄「東山公園駅」近くにオープンした「CHEDDAR」は、素材にこだわるバーガー＆パンケーキカフェ。朝はパンケーキのモーニングセット、11時からはハンバーガーとパンケーキを提供しています。



自慢のハンバーガーは、主役となるパティからこだわり抜いています。やわらかい赤身と適度な脂身のバランスが特徴のアメリカ産アンガス牛の肩ロース肉を100%使用。手間を惜しまないハンドチョップで丁寧に手切りしています。





味付けは素材の良さを生かし、塩などシンプルな調味料のみ。あっさりとしながらも、噛むほどに肉の旨味が広がります。バンズは、天白区のベーカリー「VAGOT（ヴァゴット）」が専用に焼き上げたものを使用。ザクッとした歯切れの良さと中のしっとり感を両立し、肉汁の吸収や香り、大きさに至るまで計算された仕上がりです。店名の通りチーズバーガーが充実しているのも特徴ですが、さらに注目なのが、バーガーを注文すると“3種のチーズを使った特製ソースが無料でかけ放題”になる点。途中で加えることで、味の変化も楽しめます。男性に人気なのは、ベーコンとパティの旨味が重なる「厚切りベーコンエッグチーズバーガー」。一方、女性に支持されているのが「4種のチーズバーガー」です。ゴーダ、モッツァレラ、チェダーに加え、仕上げにグラナ・パダーノを目の前で削りかけることで、異なる個性のチーズが織りなす濃厚な味わいを堪能できます。メープルシロップをかければ、甘じょっぱい新たな魅力も楽しめます。さらに、注文ごとに生地を調合するパンケーキも名物。保存料を使わず素材にこだわっているため、できたての美味しさを味わえるイートイン限定メニューとなっています。ドリンクは、ワイン初心者でも楽しめるナチュラルワインを赤・白・オレンジで常時4種類ラインナップ。店内は1950年代のアメリカンダイナーをイメージした、モダンでありながら落ち着いた空間。カウンターとテーブル席があり、さまざまなシーンで、出かける前後にゆったりとした時間を過ごせます。＜モーニングメニュー＞※ドリンク付き【生クリームパンケーキ】（1200円）【キャラメリゼバナナパンケーキ】（1350円）【ミックスベリーパンケーキ】（1450円）＜バーガーメニュー＞※11:00～、ポテト付き、チーズソースかけ放題【クラシックバーガー】（1500円）【コルビージャックチーズバーガー】（1600円）【4種のチーズバーガー】（1790円）【厚切りベーコンエッグチーズバーガー】（1900円） など＜サイドメニュー＞【自家製チキンナゲット】【自家製オニオンリング】（各630円） など※2026年1月13日時点の情報です