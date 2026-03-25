栄エリアで創業70年。著名人をはじめ多くのファンに愛されてきた、元祖あんかけスパゲティの名店「コモ」が、初の2号店「あんかけスパゲティ コモ 池下店」を、2025年12月オープンしました。



幅広い世代に楽しんでもらえるよう、辛味を抑えたマイルドな“あんかけソース”が特徴です。味の決め手となる秘伝のソースは本店から届けられており、池下店でも変わらぬ味を楽しむことができます。





さらに、通常で麺が400グラム以上とボリュームたっぷりなのも人気の理由。少なめから中盛り、大盛り、さらには1キロ超えのメガ盛りまで、好みに合わせて選べます。一番人気の「シガツ」は、麺を玉子や野菜、ソーセージとともにカレー粉で炒め、秘伝のソースと合わせた一品。カレーの風味とあんかけの相性が抜群です。続いて人気なのが「ゆうちゃんスペシャル」。5代目代表が2025年に考案したメニューで、もやしやキャベツに加え、手作りのとろとろチャーシュー、さらに活力スパイスをトッピングした“二郎風”の一皿。スタミナ満点と好評です。ランチタイムには数量限定の「日替わりランチ」も用意。焼きたまごに日替わりの揚げ物を組み合わせた、お値打ちメニューです。さらに、エビフライやタコウインナー、ピカタなどトッピングも豊富。自分好みにカスタマイズした一皿を楽しめます。店内はカウンター席とテーブル席を備え、淹れたてのコーヒーも提供しています。すべてのメニューはテイクアウトにも対応しています。＜メニュー＞【日替わりランチ※数量限定】（750円）【チーズ・スパ】（800円）【ミラネーゼ】（850円）【インディアン】【イタリアン】（各900円）【シガツ】【エッグ・スパ】【シシリー】【マレンゴ】【コモ】【バジリコ】（各950円）【ピカタ】【タラコ】【コゲ】（各1000円）【ゆうちゃんスぺシャル】（1100円）＜トッピングメニュー＞【目玉焼き】（100円）【粉チーズ】【コロッケ】（各150円）【ほたてフライ（3個）】【メンチカツ（2個）】【エビカツ（2個）】（各200円）など※2026年1月15日時点の情報です