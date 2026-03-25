【7位〜12位】3月26日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】蟹座 総合運：★★★☆☆

やると決めたら、とことん全力を出すことができる日です。まずは笑顔で挨拶をすると、協力してくれる人も集まってきそう。ただ、今日のうちに結果を出そうとしないことがポイント。長い目で見れば、最高のスタートになります。



恋愛運

相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。



金運

魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。



ラッキーアイテム：付箋



ラッキーカラー：レッド 恋愛運相手が何を考えているのか、何を望んでいるのか、今日のあなたは細やかにキャッチできるでしょう。「勘違いかな？」と考えずに、感じ取ったことに自信を持ってください。そして、真心を込めた視線を向けると、幸せな恋ができそう。金運魅力的な商品を見ると、どうしても手に入れたくなってしまいそうな日です。ただ、実際に目にしなければ、｢欲しいけれど、我慢｣というストレスはありません。今日はお店に出かけたり、ネットショップなどを覗いたりするのは避けて〇。ラッキーアイテム：付箋ラッキーカラー：レッド

【8位】蠍座 総合運：★★★☆☆

無理に周囲に合わせるのではなく、まずは自分を優先してOKです。すると、自然と時間と心に余裕が生まれてくる運気。人に手を差し伸べるゆとりも出てくるでしょう。また、学びたいことに時間を使うと、充実感が深まります。



恋愛運

あなたがロマンチックな雰囲気を出せば、相手の心も甘くなる日。反対にあなたがピリピリしていれば、相手も怒り出す。そんなふうに、影響を与える側に立つ恋愛運です。優しく甘く、ニコニコ笑って接するといいでしょう。



金運

普段は｢高すぎる｣と手を出さないものに、これといった理由がなくてもお金を出してしまうかも。今日は、買い物は一切しないと決めておくくらいでもOK。それが難しい場合は、最低限の予算を設定しておくといいでしょう。



ラッキーアイテム：スポーツウェア



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】射手座 総合運：★★☆☆☆

ネガティブな発言は悪いものだ…と、考え過ぎないでください。今日は溜まる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて、順調に過ごせます。聞いてもらったら、相手の話にもたっぷりと耳を傾けるのがポイント。



恋愛運

ちょっとしたことがきっかけで、ケンカをしてしまうかも。腹が立つかもしれませんが「自分にも原因がある」と考えて、相手の立場から自分の発言や態度を振り返って。それを心がければ、絆が深まる仲直りができます。



金運

過去の失敗を振り返ってみると、今後さらに上手にお金と付き合っていくためのヒントを発見できる運気。さらに、今日新たな貯蓄計画を立てると、想像以上のペースでお金が貯まるかも。まずは、通帳などの記録を眺めてみて。



ラッキーアイテム：バスソルト



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

自分の欠点が気になってしまう運気。今日のところは、思うようにならなくてもOKです。「改善していくポイントを発見できた」と自分を褒めることを忘れずに。また、食事を軽めに抑えると、気分も軽くなるでしょう。



恋愛運

突然の告白や意外な人からの連絡、急な紹介の話など、びっくりすることが起こりそうな日です。その驚きを、まずは素直に表情や言葉に出してみて。それから、深呼吸をして落ち着くと、自分で思う以上に魅力が輝きます。



金運

1円や10円などの小さなお金も大切にして、お金との縁を強くすることができる日です。これまで以上に上手に節約もできるでしょう。｢これはケチなのかな？｣と考えなくてもOK。そう感じることも実践すると、お金の実力がUPします。



ラッキーアイテム：パズル



ラッキーカラー：グレー

【11位】牡羊座 総合運：★☆☆☆☆

これといった変化はなさそうな日ですが、だからこそできることもあります。特に、クローゼットや引き出しの中など、普段はあまり使わない場所の整理整頓や掃除をするのがオススメ。考えがまとまって、心までスッキリしそう。



恋愛運

普段は欠点だと感じているところも、見方を変えれば魅力だと気づける恋愛運。恋の相手に惚れ直す気分になりそう！その気持ちは、包み隠さずに伝えて〇。情熱的に心を込めて言葉にすれば、相手も愛のある言葉を返してくれるでしょう。



金運

今日は、他人ではなく身内のためにお金を使うといい日。欲しがっていた物をプレゼントしたり、好きなお菓子や食材を買って帰ったりするといいでしょう。離れている家族には、通販や郵送で贈り物をするのがオススメです。



ラッキーアイテム：エコバック



ラッキーカラー：シルバー