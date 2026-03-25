山形県内の山形大学の卒業式が25日、県内4カ所で行われました。このうち山形市の小白川キャンパスにある人文社会科学部や地域教育文化学部などからは大学院を含め合わせて773人が門出の日を迎えました。



式では、学部ごとの代表者に卒業証書が手渡され、玉手英利学長が激励しました。



山形大学玉手英利学長「不確実な時代だからこそ可能性は無限 変化を恐れず挑戦し続ける心を持ち自分の信じる道を進んでください」





そして卒業生を代表し、地域教育文化学部の伏見晶季さんが答辞を述べました。答辞「大学生活を振り返ると多くの出会いと支えの中でここまで歩んでくることができたと改めて感じる」卒業生・女性「大学院を修了したが6年間いろんな人に支えてもらって感謝の気持ちでいっぱい」母親「一生懸命育てた ほっとしている」男性「無事卒業できて周りの後輩 先輩 両親に恵まれた環境に感謝している」女性「明るく元気に頑張る」男性「もちろん苦しい時期はあったが同じ仲間たちと切磋琢磨しながら納得いく進路選べた 周りにかっこいいと思われる社会人になりたい」女性「大学で学んだ専門的な知識も生かしつつ楽しく音楽ができる教員になりたい」女性「県外に行くが数年働いたらまた山形に戻ってきて山形を盛り上げるのに尽力したい」山形大学によりますと小白川キャンパスから巣立つ学生の就職内定率は97.2％となっています。