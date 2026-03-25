【AMDアワード】HANA、新人賞を受賞「これからHANAらしく一歩ずつ頑張ってまいります」
優秀なデジタルコンテンツなどの制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』（主催：一般社団法人デジタルメディア協会）の授賞式が25日、都内で行われた。HANAが『江並直美賞（新人賞）』を受賞した。
【写真】新人賞を受賞したHANA
「7人のガールズグループ『HANA』は25年4月のデビュー以来、 “女性アーティストの歴代最高週間再生数更新”など数々の記録を塗り替えるヒット曲を連発し、音楽シーンに圧倒的な“熱狂”を生み出している。7人の個性やストーリーが唯一無二の存在感を示し、人々の心をつかむその活躍ぶりを高く評価するとともに、さらなる飛躍を期待」という選考理由だった。
メンバーからのビデオメッセージも到着。「これからHANAらしく一歩ずつ頑張ってまいりますので、よろしくお願いします」と誓っていた。
■『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』主な受賞一覧
【大賞／総務大臣賞】Netflix映画『新幹線大爆破』
【AMD理事長賞】TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
【優秀賞】機動戦士 Gundam GQuuuuuuX、映画『国宝』、Jiffcy、TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、Netflix映画『新幹線大爆破』、都市伝説解体センター、Nintendo Switch2、映画『8番出口』、もしもし、ブルータス。 with Google Gemini、Moflin
【審査員特別賞】Tamagotchi Paradise
【功労賞】落合陽一
【江並直美賞（新人賞）】HANA
【リージョナル賞】石見神楽メタバース化プロジェクト
【写真】新人賞を受賞したHANA
「7人のガールズグループ『HANA』は25年4月のデビュー以来、 “女性アーティストの歴代最高週間再生数更新”など数々の記録を塗り替えるヒット曲を連発し、音楽シーンに圧倒的な“熱狂”を生み出している。7人の個性やストーリーが唯一無二の存在感を示し、人々の心をつかむその活躍ぶりを高く評価するとともに、さらなる飛躍を期待」という選考理由だった。
■『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』主な受賞一覧
【大賞／総務大臣賞】Netflix映画『新幹線大爆破』
【AMD理事長賞】TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
【優秀賞】機動戦士 Gundam GQuuuuuuX、映画『国宝』、Jiffcy、TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、Netflix映画『新幹線大爆破』、都市伝説解体センター、Nintendo Switch2、映画『8番出口』、もしもし、ブルータス。 with Google Gemini、Moflin
【審査員特別賞】Tamagotchi Paradise
【功労賞】落合陽一
【江並直美賞（新人賞）】HANA
【リージョナル賞】石見神楽メタバース化プロジェクト