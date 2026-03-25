4人組ダンス&ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のKANONさんが25日までにインスタグラムを更新。トレードマークのロングストレートヘアをアレンジした、巻き髪スタイルを披露している。



【写真】巻き髪スタイルでイメージが一変したKANONさん

KANONさんは「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とコメントし、写真をアップ。胸下まであるロングヘアを緩く巻いた髪型で写るKANONさんは、印象が大きく変わり、こめかみにつけた花のアクセサリーも相まってどこかエスニック風な雰囲気も醸し出している。



また、ヘアスタイルだけでなく服装にも変化が。モノトーンの花柄トップスを身につけており、“青春日本代表”の制服姿とは路線の違った、淑やかで綺麗な印象がより強調されている。



SNSでは、「あら、かわいい」「巻いたら毛量マシマシになってさらにかわいい」「反則レベル超え！！」「ぐわー！！可愛い」「いや美人すぎやろ」「誠にアジアンビューティー」「可愛すぎて目が釘付け」「サラサラストレートも似合うけどゆるふわ巻もかわいすぎて滅」などのコメントがあった。