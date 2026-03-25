1日当たりのトークン呼び出し量が140兆超に―中国

中国国家データ局の関係部門責任者は3月24日の国務院新聞弁公室の記者会見で、「中国の1日当たりのトークン呼び出し量が今年3月までに140兆を超え、中国の人工知能の発展が急速な成長段階に入ったことを明らかにしました。

国家データ局の劉烈宏局長によると、2025年末までに全国に構築された高品質のデータセットは10万を超えました。中国の1日当たりのトークン呼び出し量は今年3月までで既に140兆を超え、2024年年初の1000億から1000倍以上増加しており、2025年年末の100兆から3カ月で40％以上増加しました。

劉烈宏局長によると、トークンの1日当たり呼び出し量の大幅な増加は、中国の人工知能の発展が急速な成長段階に入ったことを明確に示しており、応用シーンは絶えず広がっており、対話ができる段階から意思決定や実行力を伴う知的エージェントへと進化しています。また、中国の人工知能産業の競争力も著しく強化されており、データセットの供給が大幅に増加し、データ要素の価値が絶えず引き出され、データ要素が人工知能の革新発展を支える良性循環の段階に入ったことを示しています。

紹介によると、国家データ局は次のステップとして、実際の利用シーンの需要に重点を置いて先行試行の取り組み推進を加速させ、技術的に実現可能で、実用的かつ利便性に富み、品質が保障された高品質のデータセットを構築していきます。（提供/CGTN Japanese）