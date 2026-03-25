結局後悔するのに…世帯年収800万円・38歳女性が「新生活シーズン」になるとつい買ってしまうもの
新生活をきっかけに、家具や家電などを購入することも多いこの季節。ワクワクしてついいろいろなものに目移りしてしまいますが、計画的に買わないと後悔してしまうことも……。
今回はAll About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「新生活で買って後悔したもの・損したもの」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな失敗体験を紹介します。買い物をする際の参考にしてみてください。
【回答者プロフィール】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：事務職
・世帯年収：800万円
・貯蓄：600万円
【買って後悔したもの・損したもの】
・購入したもの：ステーショナリー
・購入金額：3000円
・購入時期：ほぼ毎年
女性が新生活シーズンのたびに買って後悔するのは「気分の上がるステーショナリー」だそう。
「新生活シーズンになると店に新しいステーショナリーが並ぶことが増え、つい立ち寄ってしまいます。便利そう、今年からこういう便利グッズを使ってみようかな、などワクワク感で買ってしまいます」
ほぼ毎シーズン購入しているという女性ですが、「結局使いこなせない。収納場所もなく、部屋が散らかる。三日坊主だと実感してしまう。かわいいものをキチンと使えない自分がどんどん嫌いになる」と、つい買ってしまうことを後悔しているといいます。
新商品を目にして衝動買いしたくなっても、いったん深呼吸をして立ち止まり、冷静な視点で購入するかどうかを決めることで、買い物の失敗が少なくなるのかもしれません。
＜調査概要＞
新生活で買って後悔したもの・損したものに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年3月10〜11日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：63人、女性：182人、回答しない：3人、その他：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「新生活で買って後悔したもの・損したもの」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな失敗体験を紹介します。買い物をする際の参考にしてみてください。
「かわいいものをキチンと使えない自分がどんどん嫌いになる」今回紹介するのは、埼玉県に住む38歳女性のエピソードです。
【回答者プロフィール】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：事務職
・世帯年収：800万円
・貯蓄：600万円
【買って後悔したもの・損したもの】
・購入したもの：ステーショナリー
・購入金額：3000円
・購入時期：ほぼ毎年
女性が新生活シーズンのたびに買って後悔するのは「気分の上がるステーショナリー」だそう。
「新生活シーズンになると店に新しいステーショナリーが並ぶことが増え、つい立ち寄ってしまいます。便利そう、今年からこういう便利グッズを使ってみようかな、などワクワク感で買ってしまいます」
ほぼ毎シーズン購入しているという女性ですが、「結局使いこなせない。収納場所もなく、部屋が散らかる。三日坊主だと実感してしまう。かわいいものをキチンと使えない自分がどんどん嫌いになる」と、つい買ってしまうことを後悔しているといいます。
「どうせ使わないから落ち着け」最後に、購入する前の自分に何とアドバイスするか聞いたところ、「どうせ使わないから落ち着け。必要になったときに1つずつネットで買いなさい」とコメントしました。
新商品を目にして衝動買いしたくなっても、いったん深呼吸をして立ち止まり、冷静な視点で購入するかどうかを決めることで、買い物の失敗が少なくなるのかもしれません。
＜調査概要＞
新生活で買って後悔したもの・損したものに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年3月10〜11日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：63人、女性：182人、回答しない：3人、その他：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)