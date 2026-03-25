「ウサコレフレンズ レトロコインケース」全5種

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　懐かしのキャラクター“ウサコレフレンズ”のカプセルトイ「ウサコレフレンズ レトロコインケース」が、3月27日（金）から、完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」設置店舗で順次展開される。

【写真】100円玉も500円玉もセット可能！　コインケースの詳細

■便利なボールチェーン付き

　今回登場するのは、ウサコレフレンズをモチーフにした、コインをスライドして取り出せるレトロなコインケース。

　ラインナップは、グリーン、ピンク、レッド、イエロー、ブルーのカラフルな5種類がそろう。

　また本アイテムは、100円玉や500円玉を収納可能。ボールチェーン付きのため、持ち運びにも便利だ。

　なお、展開店舗は「モーリーファンタジー」、「モーリーファンタジーf」、「PALO」、「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」、「PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）」、「カプセル横丁」、「クレーン横丁」、「Feedy Arcade」で、無くなり次第終了となる。