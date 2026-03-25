“ウサコレフレンズ”のレトロコインケースがカプセルトイに登場！ 便利なスライド式の5種
懐かしのキャラクター“ウサコレフレンズ”のカプセルトイ「ウサコレフレンズ レトロコインケース」が、3月27日（金）から、完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」設置店舗で順次展開される。
【写真】100円玉も500円玉もセット可能！ コインケースの詳細
■便利なボールチェーン付き
今回登場するのは、ウサコレフレンズをモチーフにした、コインをスライドして取り出せるレトロなコインケース。
ラインナップは、グリーン、ピンク、レッド、イエロー、ブルーのカラフルな5種類がそろう。
また本アイテムは、100円玉や500円玉を収納可能。ボールチェーン付きのため、持ち運びにも便利だ。
なお、展開店舗は「モーリーファンタジー」、「モーリーファンタジーf」、「PALO」、「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」、「PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）」、「カプセル横丁」、「クレーン横丁」、「Feedy Arcade」で、無くなり次第終了となる。
【写真】100円玉も500円玉もセット可能！ コインケースの詳細
■便利なボールチェーン付き
今回登場するのは、ウサコレフレンズをモチーフにした、コインをスライドして取り出せるレトロなコインケース。
ラインナップは、グリーン、ピンク、レッド、イエロー、ブルーのカラフルな5種類がそろう。
なお、展開店舗は「モーリーファンタジー」、「モーリーファンタジーf」、「PALO」、「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」、「PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）」、「カプセル横丁」、「クレーン横丁」、「Feedy Arcade」で、無くなり次第終了となる。