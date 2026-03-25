日本人５人組ボーイズグループ「ＶＩＢＹ（バイビー）」が２５日、都内で「プレデビュー発表会」を行った。集まった報道陣の前で、プレデビュー曲「恋に落ちたら」を披露し、華々しい初ステージを飾った。

次世代アーティスト制作プラットフォーム「Ｒｉｉ．ＭＪ（リ・エムジェイ）」から誕生した初のアーティスト。ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲを発掘したキム・ミジョン氏がプロデューサーとして、日本全国を回り、韓国で育成した１２人の練習生の中から選ばれた５人で結成された。

この日は、プレデビュー曲でＣｒｙｓｔａｌ Ｋａｙの代表曲「恋に落ちたら」をリメイクし、パフォーマンス。初ステージとは思えない堂々としたダンスと伸びやかな歌声で会場を包み込んだ。

初舞台を終え、リーダーのＩＯは「楽屋では全員そわそわしながらしていたんですけど、実際ステージに立ってみたら、いつもの自分たちが出せたのでよかった」と笑顔。ＡＫＩＴＯはカメラの多さに驚きつつも「ステージに立ってすごい楽しくパフォーマンスできたので良かったです」と充実感をにじませた。

イベントでは、６月２４日に初シングル「Ｍｉｒａｃｌｅ：Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｌｉｇｈｔ」でデビューし、それに先立ち４月と５月にも曲を配信することが発表。また、メンバーにもサプライズで８月３１日に東京・日本武道館でデビューショーケースを行うことを伝えられると、５人は驚きつつも喜びを分かち合った。ＲＥＮＫＩは「全く想像つかないですけど、この５人なら場所関係なくいけるんじゃないかなと思います」。無限の可能性に向かって５人は走り出した。

◆ＩＯ（イオ）２００７年１月２５日、京都府出身。１９歳。おしゃべりな最年長リーダー。強みは「ボーカルでハイトーンボイスが出せるところ」

◆ＲＥＮＫＩ（レンキ）２００７年１０月１５日、兵庫県出身。１８歳。頼れる副リーダー。チャームポイントは「きれいな目」。

◆ＡＫＩＴＯ（アキト）２００８年２月６日、北海道出身。１８歳。面倒見の良さはグループ随一。「自撮りがめちゃくちゃ自信あります」

◆ＲＹＯＨＡ（リョウハ）２００９年４月２２日、石川県出身。１６歳。努力家のムードメーカー。持ち味は「元気良さと笑顔です」。

◆ＫＯＴＡＲＯ（コタロウ）２０１０年１１月２１日、北海道出身。１５歳。メンバー最年少で、「ダンスのパワーと大きさがすごい魅力です」。