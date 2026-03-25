鹿児島市は25日、この春の人事異動を発表しました。女性管理職の割合が23.5%となり、過去最高を更新しました。

鹿児島市は来月1日付けで、今年度より99人多い1811人が異動し、111人が退職、159人を新たに採用します。

管理職のうち女性の局長は2024年度と同じ4人で過去最多。管理職に占める女性の割合は23.5%と、今年度より1.3ポイント増えて過去最高となりました。

主なところでは、危機管理局長に渡辺真一郎DX推進部長が昇任し、

環境局長に柳田ひろみ総務局参事が昇格します。

また、企画財政局長には船間学総務局参事が昇格。

こども未来局長には髙木悦子市民局参事が昇格。

総務局長には茺田孝行環境局長。

健康福祉局長には小倉和代福祉支援部長が昇任。

消防局長には黒木貞嘉消防局次長が昇任します。

また組織整備では、DXを重要施策と一体的に推進するため、DX推進部を企画財政局に移管し、来年の西郷隆盛生誕200年・没後150年に向けた取り組みを強化するため、「西郷プロジェクト推進担当課長」を配置します。

市立病院の新しい病院長は堀剛氏(65)

また、鹿児島市は25日、市立病院の新しい病院長を発表しました。

今月31日付けで市立病院長となるのは堀剛氏(65)で、これまで消化器内科部長や副院長を務めていました。

市によりますと、病院事業の組織体制の強化を図るため、運営・経営を担う「病院事業管理者」と「病院長」は来年度からそれぞれ専任となります。

現在、病院事業管理者と病院長を兼ねている坪内博仁氏は今月末で退職し、新しい病院事業管理者には鹿児島大学の前の学長、佐野輝氏が来月1日に就任することがすでに発表されています。

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