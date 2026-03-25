通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９％下回る、イラン紛争に停戦期待 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９％下回る、イラン紛争に停戦期待

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は９％下回る、イラン紛争に停戦期待



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.95 8.90 7.76 9.33

1MO 9.18 7.72 7.94 8.42

3MO 9.50 7.21 8.42 8.24

6MO 9.55 7.05 8.63 8.18

9MO 9.62 7.09 8.77 8.20

1YR 9.55 7.10 8.79 8.21





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.77 13.23 8.91

1MO 8.79 11.61 8.28

3MO 9.31 10.95 8.14

6MO 9.47 10.64 8.18

9MO 9.62 10.59 8.24

1YR 9.57 10.45 8.27

東京時間16:30現在 参考値



ドル円１週間は８．９５％と９％の大台を下回っている。１カ月から１年にかけては９％台で順次水準が上がるボラティリティー曲線となっている。イラン紛争が続く中で、米国側から１カ月停戦に関する働きかけがあったことで、世界的に株高となっている。ただ、現段階での市場反応はまだ期待に過ぎない。情勢変化次第では再び変動性が高まる可能性は留意しておきたい。

外部サイト