欧州株　堅調に取引開始、中東情勢の好転を期待
東京時間17:29現在
英ＦＴＳＥ100　 10053.54（+88.38　+0.89%）
独ＤＡＸ　　23015.63（+378.72　+1.67%）
仏ＣＡＣ40　 7851.26（+107.34　+1.39%）
スイスＳＭＩ　 12686.92（+170.98　+1.38%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46930.00（+515.00　+1.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6677.25（+71.25　+1.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24517.50（+303.75　+1.25%）