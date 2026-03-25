欧州株 堅調に取引開始、中東情勢の好転を期待
欧州株 堅調に取引開始、中東情勢の好転を期待
東京時間17:29現在
英ＦＴＳＥ100 10053.54（+88.38 +0.89%）
独ＤＡＸ 23015.63（+378.72 +1.67%）
仏ＣＡＣ40 7851.26（+107.34 +1.39%）
スイスＳＭＩ 12686.92（+170.98 +1.38%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46930.00（+515.00 +1.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6677.25（+71.25 +1.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24517.50（+303.75 +1.25%）
東京時間17:29現在
英ＦＴＳＥ100 10053.54（+88.38 +0.89%）
独ＤＡＸ 23015.63（+378.72 +1.67%）
仏ＣＡＣ40 7851.26（+107.34 +1.39%）
スイスＳＭＩ 12686.92（+170.98 +1.38%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46930.00（+515.00 +1.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6677.25（+71.25 +1.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24517.50（+303.75 +1.25%）