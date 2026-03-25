1994年、フィリピンから成田空港に向かうフィリピン航空の旅客機内で爆発が起き、日本人男性1人が死亡したテロ事件で、アメリカで服役中の国際テロ組織「アルカイダ」の幹部の男を沖縄県警は航空危険処罰法違反の疑いで書類送検しました。

この事件は1994年12月11日、フィリピンから成田空港に向かっていたフィリピン航空の旅客機内で時限爆弾が爆発し、当時24歳の日本人男性が死亡、10人がけがをしたものです。

書類送検されたのは、テロ組織「アルカイダ」幹部のラムジ・ユセフ容疑者57歳（当時26歳）で、93年にニューヨークの「世界貿易センター」ビルで起きた爆破事件の主犯格として、その後、アメリカでの裁判で有罪となり、終身刑に服しています。

一方、機内で爆発が起きた後、フィリピン航空の旅客機が那覇空港に緊急着陸したことから、沖縄県警も発生直後から捜査を開始。

乗客や乗員からの事情聴取などを進めてきましたが、アメリカでの裁判を経て、ユセフ容疑者が刑務所から出所する見通しがないことなどから、25日、航空危険処罰法違反の疑いで、書類送検し、32年間に及んだ捜査を終結させたということです。

フィリピン航空の爆破事件は後に、アメリカへ向かう航空機12機を同時に爆破する「ボジンカ計画」のテストだったとされ、2001年のアメリカ同時多発テロ事件につながるものとされています。