阪神恒例の「うる虎の夏2026」のゲストが発表された。今年は7月20日からのDeNA3連戦と7月24日からの巨人3連戦で行われる。各日のゲストは次の通り。

7月20日 岡崎体育 「岡崎体育です！今年も甲子園で一緒に応援させてもらいます！ みんなで一緒に心の底から阪神タイガースに声援を送りましょう！レッツゴー！！！」

7月21日 佐藤隆太 「大好きなタイガースの大事なお祭りに呼んでいただき大変嬉しく思っております！！ 当日は皆さんと心をひとつに選手へ精一杯のエールを送り、勝利の「六甲おろし」を熱唱し、共に盛り上がり、結果声が出なくなったとしても！それも含めて楽しみたいと思います！！よろしくお願いします！」

7月22日 サンプラザ中野くん 「今年もお招きありがとうございます！大変嬉しいです！！全身全霊をかけて勝利に貢献したいです！背番号7番、サンプラザ中野くんです！」

7月24日 ロッチ中岡 「勝てば皆で喜び負ければ皆で悔しい 阪神タイガースの勝利を願い応援することに日々没頭しております。いつも心に阪神タイガース ロッチ中岡」

7月25日 新羅慎二（若旦那） 「今年は念願の宜野座と具志川キャンプにも行けたし、昨年以上にタイガース熱は激アツです。ウル虎の夏でギアをがっつり入れて、熱覇していきましょう！そして、試合後は勝利の六甲おろしを3番まで歌わせてください！！」

7月26日 山本彩 「今年もまた、ウル虎の夏に参加させていただけることになりとても光栄です！ 新たな戦力も加わり期待が膨らむ2026年。今年はどんなウル虎の夏が観られるのか私も楽しみです！ 2年連続リーグ優勝、そして日本一を目指して、1年中熱い年になるよう一緒に阪神を応援し盛り上げていきましょう！」