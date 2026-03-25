タレント・明石家さんま（70）が24日深夜放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・15）にサプライズゲストとして出演。引退を決意した過去について語った。

それは2年前のこと。2024年の夏ごろ、さんまはノドの不調で声が出づらくなった。回復はしたが、「今は筋肉でしゃべってる。ノドがなくなったんですよ」と表現。「俺、しゃべりながら治してん、こんなこと自慢にもならんけど」苦笑いした。

絶不調時には、吉本興業の社長に「俺、引退やわ」と告げて話し合ったと回想。「記者会見してほしい。もう声に限界来た」と願い出たが、「いえ、さんまさん今声出てますよ」と言われ、「ほんならナシということで」とあっさり撤回したと振り返り、笑わせた。

「ほんまにこれは引退やと思った」とさんま。「みんなでご飯食べた時に限界だとおっしゃってた。さんまさんの弱音を初めて聞いた気がして。俺、多分この人このまま死ぬんだと思った。声を失ったらこの人は死ぬと思った。生きる喜びを失って、そのまま老衰しちゃうのかなと」と当時の思いをぶっちゃけるりんたろー。に、大笑いした。

兼近大樹が「復活したときはビックリした。なんも関係なくしゃべり始めたとき、びっくりした」と吐露すると、さんまも「本人が一番びっくりした」と続いた。「カスカスが何日か続いて、4日目ぐらいかな…あれ？声出てるぞ…と。その日に社長と会う約束してたんで。決まってからみんなに何月で引退するわと連絡しようと思ってた」と当時の覚悟を明かした。

「ノドには睡眠が一番大事。睡眠とらんとこんな声になります」と自虐的に訴えていた。