秋田県にかほ市で水揚げされたサメを原料にした犬用おやつが人気だ。

鳥海山・飛島ジオパーク認定商品にも認定され、地域ならではの食としても注目を集めている。（藤本宏）

製品を作ったのは、地元の底引き網漁船「隆栄丸」船長の佐藤栄治郎さん（３２）。近年、にかほ市で水揚げが増えているアブラツノザメが、タラと交ざって取れるため漁業者から厄介者扱いされており、「何とかしよう」と商品化に挑戦した。

元々、身は淡泊でおいしいが、鮮度が落ちるとにおいが出やすく、廃棄も多かった。鮮度管理を徹底し、業務用機械で乾燥させることで、フカヒレジャーキーやサメ軟骨など６種類のドッグフードにつなげた。

サメは高たんぱくでコラーゲンも豊富な食材。商品は塩分などを加えず素材そのままの味だが、魚のうまみが強く出ており、肉が苦手な犬でもおいしく食べられる。ジオパーク認定商品の認定委員会では、試しに食べてみた高校生の委員の食べる手が止まらなくなるほど好評だったという。

製品テストのために犬を飼い始め、今では２頭を育てる愛犬家になったという佐藤さん。製品パッケージでは、犬を従えた佐藤さんが船上でサメを担ぎ上げているイラストを使用。「えっこ船長が“愛犬のために”作った」の宣伝文句もあしらった。

佐藤さんは、「うちの犬たちはメチャクチャ食いつきがいい。人間用の製品もあるので、お酒を飲みながら愛犬と一緒に食べてもらいたい」と話している。

いずれも１袋７００円（税込み）。販売はドッグラン「ＤＯＧＷＡＧ」（にかほ市金浦下谷地）で。にかほ市内の土産店またはウェブショップ（https://ekkosencho.base.shop/）でも販売している。問い合わせは同ウェブショップのメールフォームで。