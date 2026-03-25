静岡県熱海市にあるACAO FORESTは、「ACAO ROSE FESTA 2026」を4月21日（火）から6月7日（日）まで開催する。

約20万坪の丘陵地に13のテーマガーデンが点在するリゾートパーク。春から初夏にかけてバラの見頃を迎え、約600種4,000株のバラが園内を彩る。見頃のピークは5月中旬から下旬にかけてとしている。

園内にある「ウェディングガーデン」「エバーガーデン」「コレクションガーデン」などではバラのアーチが立体的に植栽されている。

ウェディングガーデン

エバーガーデン

コレクションガーデン

「コレクションガーデン」にはバラの野生種を中心に植栽しており、バラ博士・上田善弘氏から寄贈された希少種も観賞できる。

期間中はフォトキャンペーン「ロマンティック♡ACAOローズフォトキャンペーン」と「第4回ACAOわんわんフォトコン」を実施するほか、熱海のレトロな街並みと合わせて楽しめるインスタントカメラのレンタルも行う。

イベント名

ACAO ROSE FESTA 2026



開催期間

2026年4月21日（火）～6月7日（日）



営業時間

9時00分～17時00分（16時00分最終入園）



入場料

大人：2,500円～ 小学生：1,000円～ 未就学児：無料

※いずれも当日料金

※4月25日（土）～6月14日（日）は料金が変動



所在地

静岡県熱海市上多賀1027-8