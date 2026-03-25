miwa『THE FIRST TAKE』で披露した「桜みたいな恋なんだ」「片想い」の音源配信スタート

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miwaが『THE FIRST TAKE』にて披露した、新曲「桜みたいな恋なんだ」と代表曲「片想い」の2曲のTHE FIRST TAKE ver.の音源が、3月25日に配信スタートとなった。

■時を超えて、同じ恋心を描いた2曲

2月28日に、15周年を記念した『15th anniversary tour “miwa”』のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎え、大盛況のうちに終了。さらに事務所の独立を発表し、“miwa物語 第二章”を歩みだしている彼女。

キリンビールが実施する桜を守る活動「晴れ風ACTION」にmiwaが共感し、書き下ろされた新曲「桜みたいな恋なんだ」は、150万再生を超え、あらたな“桜ソング”として話題の1曲。さっそく、桜の開花に合わせ、THE FIRST TAKE ver.の配信がスタートした。

「片想い」に関しても、このタイミングであらたに令和ver.のMVがYouTubeに公開され、こちらも大きな話題となっているなか、配信がスタート。『THE FIRST TAKE』アレンジとして、ピアノ、チェロ、バイオリンの編成で紡がれる繊細かつ力強いサウンドのなか、miwaのまっすぐな歌声がよりいっそう際立つ音源となっており、出会いや別れの季節とも言える春に聴きたくなる1曲となっている。

2012年リリースの「片想い」と新曲の「桜みたいな恋なんだ」は、時間を超えて、同じ恋心を描いた作品。14年の時を経て、描かれた2曲を照らし合わせて、様々なver.の楽曲やMVを楽しもう。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜みたいな恋なんだ-From THE FIRST TAKE」

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「片想い-From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

miwa OFFICIAL SITE

https://www.miwa-web.com/