TBS日曜劇場『リブート』公式Instagramが更新され、藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）と塚地武雅（ドランクドラゴン）の2ショットを披露した。

【写真】最終回直前『リブート』で共演のミセス藤澤涼架のほっこり2ショット

■最終回直前に公開された2ショット！「合六さんの命令は絶対ですよ」

3月29日に最終回（第10話）を迎える鈴木亮平主演のドラマ『リブート』。本投稿は、激動の展開を見せた第9話「Episode.9 『夫婦』」のオフショットだ。

投稿には「儀堂のマンション、突入前の霧矢＆菊池 合六さんの命令は絶対ですよ」とコメントが添えられ、霧矢役の藤澤と菊池役の塚地の2ショットが公開された。写真は、驚いた表情で両手を広げる藤澤と落ち着いた表情の塚地が冷静に制する姿がコミカルな構図だ。緊迫感の中にもリラックスした雰囲気が感じられる1枚だ。

SNSには「霧矢くん！君はどっちなんだ！」「霧矢は良い人だと信じたい」「おふたりの活躍を楽しみにしてます」といったさまざまなコメントが集まっている。

■最終回を前に再注目されている「こいつも埋めときますか」

本投稿を受け、ファンの間で再注目されているのが1月10日に公開された霧矢のキャラクター紹介動画だ。

藤澤が演じる“霧矢直斗”が、銃を片手に放つ衝撃の一言「こいつも埋めときますか」。この動画内で霧矢が纏っているカモフラ柄の衣装が、今回のオフショットと一致している。さらに、銃口の先に映り込む人物が塚地演じる菊池を彷彿とさせることからSNSは沸騰。

「“埋めときますか”がついに見られる？」「“こいつも埋めときますか”の伏線回収来る？」といった考察する声が続々と集まっている。

果たして、どんな場面でのセリフなのか、最終回にも注目したい。