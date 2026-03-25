スペシャルゲストはLiSA！世界を虜にする作曲家・梶浦由記が『tiny desk concerts』に初登場

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NHK『tiny desk concerts JAPAN』に梶浦由記が初登場。世界で人気の日本アニメを彩る“あの歌”が、『tiny desk concerts』であらたな命を吹き込まれる。

■LiSAは「炎」を梶浦のピアノ伴奏のみの特別アレンジで披露

壮大で幻想的な楽曲で数々のアニメ作品にエモーショナルな息吹を吹き込んできた作曲家・梶浦由記の楽曲をYUUKAやFictionJunctionプロジェクトのボーカリストたちが歌唱。

さらにスペシャルゲストとしてLiSAが登場。『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』主題歌「炎」を、梶浦のピアノ伴奏のみの特別アレンジで披露。『tiny desk』ならではの親密な空間で寄り添うふたりによる、かつてない「近さ」の競演で「炎」が静かに燃え上がる。

そしてTVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』挿入歌「暁の車」をYUUKAが、梶浦由記の音楽を支えてきたボーカリストたち、KAORI、YURIKO KAIDA、Joelle、LINO LEIA、EMIKOがアニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念テーマソング「蒼穹のファンファーレ」、劇場版『空の境界 未来福音』主題歌「アレルヤ」、そしてFictionJunctionの代表曲「Parade」を次々に披露。

鬼滅の刃、ガンダム、ソードアート・オンライン、空の境界…。世界中のファンを虜にしてきた梶浦由記の壮大な楽曲が、『tiny desk』ならではの超近距離で響く特別なステージを届ける。

アメリカ発の『tiny desk concerts』は、世界中が夢中になる音楽プラットフォーム。BTSやテイラー・スウィフトも出演してきたこのステージに、今、日本のアーティストたちが続々と挑んでいる。

NPRオフィスの“小さな机”でのライブから始った『tiny desk concerts』は、いまや“リアルな音楽”を届ける世界最高の場所に。その日本版『tiny desk concerts JAPAN』をNHKが制作・放送している。

梶浦由記が出演する『tiny desk concerts JAPAN』は、NHKワールドJAPANで3月29・30日、NHK総合で3月29日放送。

＜セットリスト＞

「炎」（『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』主題歌）

「暁の車」（TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』挿入歌）

「蒼穹のファンファーレ」（アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念テーマソング）

「アレルヤ」（劇場版『空の境界 未来福音』主題歌）

「Parade」

■番組情報

NHK『tiny desk concerts JAPAN』

NHKワールドJAPAN

03/29（日）11:10～11:39、19:10～19:39

03/30（月）00:10～0:39、06:10～06:39

NHK総合

03/29（月）24:15～24:44

＜出演＞

Pf：梶浦由記

＜ボーカリスト＞

KAORI

YURIKO KAIDA

Joelle

LINO LEIA

EMIKO

YUUKA

＜ミュージシャン＞

Gu：是永巧一

Dr：佐藤強一

Ba：高橋“Jr.”知治

Per：中島オバヲ

Vn：今野均

Vn：渡邉栞

Va：小林知弘

Vc：西方正輝

＜SP ゲスト＞

LiSA

■【画像】番組収録の様子

■関連リンク

『tiny desk concerts JAPAN』番組サイト

NHKワールドJAPAN

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/tinydeskconcerts/

NHK総合

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-KXVP6WG6VM

梶浦由記 OFFICIAL SITE

https://fictionjunction.com/

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/