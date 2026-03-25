大阪府の吉村洋文知事は２５日、府庁で定例会見に臨み、この日午後に大阪警察本部関目別館（大阪市城東区）で”迷いシカ”１頭が捕獲された件について語った。

大阪市都島区で、奈良公園から来たと思われるシカが目撃されたのが今月２２日。３日たったこの日午前に府警敷地内で存在が確認され、午後１時過ぎに市職員がオリに入れて捕獲した。シカをめぐって、吉村知事は「権限は大阪市にある、対応は大阪市」ではあるが、「シカさんが今のこの状況だと、ボクは幸せになれないなと感じていました」と心配していたという。

吉村知事は「小さな子供、人と衝突することがあると被害が生じ、それが起きたら当然、殺処分となる。多くの人に囲まれてストレスも多いと思う。人口も車も非常に多く、なかなかシカとの共生も慣れていないので、夜間の交通事故もありえる。シカさんにとってもいい環境ではないんだろうな」と今後について横山英幸大阪市長、山下真奈良県知事とも話し合ったという。

目撃談などから奈良から来たと思われると感想を述べ「最初は、生まれ故郷に帰えすのが普通なんじゃないかなと思って検討してきた。もちろん個体識別番号があるわけではないので、奈良から来たのか？と言われればそれまでですが」といいつつも、山下知事に受け入れを相談。「奈良でも十分検討してくれたが、どうしても今の法律上、一度奈良から出てしまうと天然記念物ではなく、野生の動物。他県の動物は受け入れない、と。山下さんも（その）気はあるんですが、法のルール上、難しいというのが今の奈良の到達点だと聞いています」と説明した。

ただこの日、横山市長は府内に前向きな受け入れ先があることを囲み取材で報告した。吉村知事は「府としても協力して、シカさんにとって安心して暮らせる場所の確保に努めている」と述べた。